Ισπανία: Ζευγάρι σχεδίαζε να «θυσιάσει» το παιδί του επειδή ήταν «δαιμονισμένο»

Ένα ζευγάρι Γάλλων, που φέρεται ότι ήθελε να «θυσιάσει» το πεντάχρονο παιδί του στη Σαχάρα, συνελήφθη στην Ισπανία στα τέλη Δεκεμβρίου και αναμένεται η έκδοσή του στη Γαλλία, ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο χωρών.

Οι δύο καθηγητές μουσικής από τη νοτιοδυτική Γαλλία συνελήφθησαν στις 21 Δεκεμβρίου στην πόλη Αλγεσίρας της νότιας Ισπανίας, ενώ περίμεναν να επιβιβαστούν στο φεριμπότ για την Ταγγέρη του Μαρόκου.

Οι δύο γονείς που, σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, αντιμετωπίζουν «ψυχιατρικά προβλήματα» και σε βάρος τους είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για «απαγωγή ανηλίκου», σκόπευαν να σκοτώσουν τον γιο τους στη Σαχάρα, επειδή πίστευαν ότι ήταν «δαιμονισμένος» και σχεδίαζαν να τον «θυσιάσουν».

Ο πατέρας και η μητέρα, ηλικίας 39 και 30 ετών αντίστοιχα σύμφωνα με την εισαγγελία του Μπορντό, κατάγονται από το Καρκάν, ένα χωριό στα βορειοδυτικά αυτής της γαλλικής πόλης, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πατρίκ Μεφράν, ο δήμαρχος της μικρής κοινότητας.

Ήταν «πλήρως ενταγμένοι» στην κοινότητα και μάλιστα είχαν ιδρύσει ένα ωδείο και είχαν περισσότερους από 250 μαθητές, είπε, εξηγώντας ότι έμεινε «κατάπληκτος» όταν έμαθε τη σύλληψή τους.

Μια πηγή προσκείμενη στις έρευνες είπε ότι η οικογένεια έφυγε από το Καρκάν στις 16 Δεκεμβρίου, με ένα όχημα 4x4 που είχε αγοράσει πρόσφατα, αφού υπενοικίασε το διαμέρισμα όπου ζούσε.

Οι αρχές άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση στις 19 Δεκεμβρίου, όταν έλαβαν ένα τηλεφώνημα από ένα «ενδιαφερόμενο πρόσωπο» που δήλωσε ότι ανησυχεί για τον 5χρονο γιο ενός ζεύγους φίλων του.

Ο πατέρας «ήταν σε παραλήρημα», σύμφωνα με την εισαγγελία που ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για «απαγωγή ή αυθαίρετη κράτηση ομήρου μικρότερου των 15 ετών με στόχο τη διευκόλυνση διάπραξης εγκλήματος».

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι γονείς να ανήκαν σε κάποια αίρεση, όμως «ακόμη είναι πολύ νωρίς» για να το πουν μετά βεβαιότητας.

Ο δήμαρχος του Καρκάν είπε ότι το περασμένο φθινόπωρο, κατά τη διάρκεια μιας θύελλας, ο πατέρας βρέθηκε «γυμνός στο δάσος και μιλούσε ασυνάρτητα». Στη συνέχεια εισήχθη για παρακολούθηση σε ψυχιατρική κλινική. Πρόσθεσε όμως ότι οι δύο συλληφθέντες «είχαν συμπεριφορά καλών γονιών, τρυφερών, πολύ προσεκτικών», απέναντι στο παιδί τους, το οποίο δεν πήγαινε ακόμη στο σχολείο.

Το ζευγάρι παραμένει υπό κράτηση στην Αλγεσίρας και ο γιος τους έχει οδηγηθεί σε ένα κέντρο διαμονής ανηλίκων κοντά σε αυτήν την πόλη. Η εισαγγελία ανέφερε ότι η διαδικασία έκδοσής τους είναι σε εξέλιξη ενώ οδεύει προς την ολοκλήρωσή της και η διαδικασία επιστροφής του παιδιού στη Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

