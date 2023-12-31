Δευτεροβάθμιο ομοσπονδιακό δικαστήριο άνοιξε τον δρόμο για την εφαρμογή από τις αρχές του 2024 νόμου της πολιτείας της Καλιφόρνιας που απαγορεύει την οπλοφορία στους περισσότερους δημόσιους χώρους θέτοντας σε αναστολή δικαστική απόφαση που έκρινε ότι το μέτρο παραβιάζει την 2η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος και κατά συνέπεια είναι αντισυνταγματικό.

Ο νόμος, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή τη 1η Ιανουαρίου και επικυρώθηκε τον Σεπτέμβριο από τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, θεσπίσθηκε έπειτα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον Ιούνιο 2022 που επέκτεινε σε εθνικό επίπεδο την ισχύ του δικαιώματος οπλοκατοχής κρίνοντας επί του αυστηρού καθεστώτος για την απόκτηση άδειας οπλοκατοχής της Νέας Υόρκης.

Η Καλιφόρνια, η οποία διαθέτει έναν από τους αυστηρότερους νόμους περί οπλοκατοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιλαμβάνεται στην ομάδα των αμερικανικών πολιτειών με παρόμοια αυστηρές νομοθεσίες και κινήθηκε μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την αναμόρφωση του νομοθετικού της πλαισίου για τα όπλα.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο της πολιτείας της Καλιφόρνιας, οι πολίτες δεν μπορούν να φέρουν κρυμμένα όπλα σε 26 κατηγορίες «ευαίσθητων χώρων» όπως σε νοσοκομεία, παιδικές χαρές, ζωολογικούς κήπους και χώρους θρησκευτικής λατρείας ανεξαρτήτως αν έχουν άδεια οπλοκατοχής.

Ο νόμος απαγορεύει επίσης στους πολίτες να φέρουν όπλα σε ιδιωτικούς εμπορικούς χώρους που είναι ανοικτοί στο κοινό, εκτός και αν ο ιδιοκτήτης του χώρου γνωστοποιεί με πινακίδα ότι επιτρέπεται στους κατόχους αδειών οπλοκατοχής να φέρουν όπλα στην ιδιοκτησία του.

Σε μία αντίστοιχη δικαστική διαδικασία για το ίδιο θέμα, δευτεροβάθμιο ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε στις 8 Δεκεμβρίου ότι η πολιτεία της Νέας Υόρκης μπορεί να απαγορεύσει στους κατόχους να φέρουν όπλα σε πολλούς «ευαίσθητους χώρους», όπως πάρκα, ζωολογικοί κήποι, μπαρ και θέατρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

