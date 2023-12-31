Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) έλαβε πληροφορία για «περιστατικό» που συνέβη 55 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού της Χοντέιντα της Υεμένης.

Συγκεκριμένα, πλοίαρχος σκάφους ανέφερε «δυνατό κρότο και λάμψη στην πλώρη του πλοίου».

Το πλοίο συνεχίζει να πλέει προς το επόμενο λιμάνι κατάπλου, ενώ στα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή συνιστάται προσοχή, αναφέρεται στο σήμα του UKMTO.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

