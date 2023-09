Χτύπησε τη μητέρα της με τηγάνι και ύστερα την μαχαίρωσε 30 φορές στο λαιμό Κόσμος 10:40, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η 23χρονη έκλαιγε με λυγμούς στην αίθουσα του δικαστηρίου όταν οι ένορκοι την έκριναν ένοχη