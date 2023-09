Σάλος στην Ισπανία: Tεχνητή νοημοσύνη δείχνει έφηβα κορίτσια, γυμνά- Η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα Κόσμος 20:09, 25.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στη Μαδρίτη, ένα δικαστήριο ερευνά μια παρόμοια υπόθεση που αφορά γυμνές φωτογραφίες δύο νεαρών θυμάτων, εικόνες που τα κορίτσια ισχυρίζονται ότι δημιουργήθηκαν από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την αστυνομία.