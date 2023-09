Μενέντεζ: Δεν σκοπεύω να παραιτηθώ - Θα κρατήσω την έδρα μου στο Κογκρέσο Κόσμος 19:42, 25.09.2023 linkedin

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής αποχώρησε προσωρινά από την προεδρία της πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, επειδή ο κανονισμός της Γερουσίας ορίζει ότι εκείνοι που κατηγορούνται για κακουργήματα πρέπει να εγκαταλείπουν τα ηγετικά αξιώματά τους