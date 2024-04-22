Τα γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Ισημερινού και η εθνική αστυνομία ανακοίνωσαν σήμερα ότι συνέλαβαν τον διαβόητο φερόμενο ηγέτη της συμμορίας Los Lobos, Φαμπρίσιο Κόλον Πίκο Σουάρες, ο οποίος είχε δραπετεύσει από τις φυλακές τον Ιανουάριο.

🚨#Urgente



La @PoliciaEcuador en coordinación con @FiscaliaEcuador acaban de capturar a #ColónPico en un sector de #PuertoQuito #Pichincha luego de un trabajo investigativo y operativo de varios meses. April 22, 2024

Ο Πίκο, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση εναντίον του γενικού εισαγγελέα, μεταξύ άλλων εγκλημάτων, είχε δραπετεύσει από ένα σωφρονιστικό ίδρυμα στην Ριομπάμπα εν μέσω ενός κύματος βίας που είχε ξεσπάσει σε όλο τον Ισημερινό, περιλαμβανομένης της εισβολής ενόπλων σε τηλεοπτικό σταθμό την ώρα ζωντανής μετάδοσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία συνελήφθη στο Πουέρτο Κίτο, στην επαρχία Πιτσίντσα.

Ο Πίκο, που είναι γνωστός στον υπόκοσμο με το ψευδώνυμο Κάπτεν Πίκο, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν στον κατάλογο των πλέον επικίνδυνων εγκληματιών στη χώρα.

Δύο άλλοι κρατούμενοι που απέδρασαν μαζί με τον Πίκο συνελήφθησαν την ίδια χρονική περίοδο, ανακοίνωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα με ανάρτηση του στο Χ.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα κέρδισε το περασμένο Σαββατοκύριακο την υποστήριξη των ψηφοφόρων του για μια σειρά μέτρων ασφαλείας που, όπως λέει, θα τον βοηθήσουν να καταπολεμήσει την κατακόρυφα αυξημένη εγκληματικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

