Ισημερινός: Διευθυντής φυλακής δολοφονείται

Ο Κόσμε Νταμιάν Παράλες Μέρτσαν, ο διευθυντής της φυλακής υπ’ αριθμόν 4 στη Μαναβί, στον δυτικό Ισημερινό, δολοφονήθηκε χθες Κυριακή, ανακοίνωσε η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων (SNAI), την ημέρα που οι πολίτες καλούνταν στις κάλπες για να εγκρίνουν ή να απορρίψουν στο πλαίσιο δημοψηφίσματος πακέτο μέτρων ασφαλείας που θέλει ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα για να αντιμετωπιστεί το κύμα εγκληματικότητας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η SNAI δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον φόνο του αξιωματούχου. Ανέφερε πως θα συνεργαστεί με τις διωκτικές αρχές για να βρεθούν οι υπεύθυνοι και να παραπεμφθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις δυο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο, σπαράσσεται τα τελευταία χρόνια χρόνια από άνευ προηγουμένου κύμα βίας συμμοριών που διεκδικούν τον έλεγχο οδών διακίνησης και φυλακών.

Μεταξύ του 2018 και του 2022, οι δολοφονίες τετραπλασιάστηκαν στον Ισημερινό και, το 2023, καταγράφτηκε τραγικό ρεκόρ —7.500 ανθρωποκτονίες— με τον δείκτη των φόνων να απογειώνεται, φθάνοντας τους 40 φόνους ανά 100.000 κατοίκους.

Για να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο, ο δεξιός πρόεδρος του Ισημερινού Νομπόα, που ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και «πολέμου» με τις συμμορίες, αναπτύσσοντας 20.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό.

Το δημοψήφισμα έχει σκοπό να τεθεί σε εφαρμογή σειρά μέτρων κατά του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως η σκλήρυνση των προβλεπόμενων ποινών και η εμπλοκή του στρατού στο εσωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

