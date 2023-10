Ισημερινός: Σκοτώθηκαν σε φυλακή έξι Κολομβιανοί που κατηγορούνταν για τη δολοφονία υποψηφίου για την προεδρία Κόσμος 06:15, 07.10.2023 linkedin

Τα θύματα ήταν κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του υποψηφίου για την προεδρία του Ισημερινού Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές