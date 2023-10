Καναδάς: Δικινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε μοτέλ – Νεκροί οι τρεις επιβαίνοντες Κόσμος 05:17, 07.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το δικινητήριο Piper PA-34 Seneca καρφώθηκε σε δέντρα, λίγα μέτρα μακριά από ένα μοτέλ