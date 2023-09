Ισημερινός: Aφέθηκαν ελεύθεροι οι 57 φύλακες και αστυνομικοί που κρατούνταν όμηροι σε σωφρονιστικά καταστήματα Κόσμος 02:42, 02.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι πενήντα φύλακες και οι επτά αστυνομικοί, όμηροι εγκλείστων «σε έξι φυλακές», πλέον «αφέθηκαν ελεύθεροι, υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις (...) και είναι καλά στην υγεία τους», ανέφερε η υπηρεσία φυλακών του κράτους της Λατινικής Αμερικής