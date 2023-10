Βραζιλία: Σε «λάθος» των εκτελεστών η δολοφονία των 3 γιατρών σε μπαρ, εικάζει η αστυνομία - Δείτε βίντεο Κόσμος 04:08, 07.10.2023 linkedin

Λίγες ώρες αργότερα, εντοπίστηκαν νεκροί τέσσερις άνδρες, συμπεριλαμβανομένων ενός εκ των βασικών υπόπτων για το μακελειό - Οι αρχές εκτιμούν πως οι εκτελεστές πλήρωσαν με τη ζωή τους το «λάθος» που έκαναν να σκοτώσουν τους τρεις γιατρούς