Στο αμερικανικό Κογκρέσο εγκρίθηκε χθες Τετάρτη και επισήμως η έναρξη έρευνας ενόψει της παραπομπής σε δίκη και της ενδεχόμενης παύσης από το αξίωμα του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, με επίκεντρο τις αμφιλεγόμενες δοσοληψίες του 53χρονου γιου του στο εξωτερικό, με τον αρχηγό του κράτους να κάνει λόγο για «πολιτικό ακροβατικό» των αντιπολιτευόμενων Ρεπουμπλικάνων που δεν έχει απολύτως «καμία βάση».

Η διαδικασία δεν έχει ουσιαστικά καμιά πιθανότητα επιτυχούς έκβασης για τους Ρεπουμπλικάνους, δεδομένου ότι η Γερουσία ελέγχεται —οριακά— από την κυβερνητική παράταξη, ενδέχεται όμως να προκαλέσει πονοκέφαλο στους Δημοκρατικούς ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2024, στις οποίες ο Τζο Μπάιντεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή του.

Οι συντηρητικοί, που έχουν πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Ιανουάριο, κατηγορούν τον νυν πρόεδρο, 81 ετών, πως άσκησε αθέμιτη επιρροή όταν ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017) για να διευκολύνει τον γιο του να διεκπεραιώσει αμφίβολης νομιμότητας δοσοληψίες στην Κίνα και στην Ουκρανία, ερίζουν πως επωφελήθηκαν ο ίδιος και άλλα μέλη της οικογένειας του.

«Ο Τζο Μπάιντεν έχει πει επανειλημμένα ψέματα στον αμερικανικό λαό», επέμεινε ο επικεφαλής της επιτροπής έρευνας της Βουλής των Αντιπροσώπων Τζέιμς Κόμερ απευθυνόμενος στο ημικύκλιο.

Ο πρόεδρος, ο γιος του και οι Δημοκρατικοί απορρίπτουν ξερά τις κατηγορίες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι «επιλέγουν να χάσουν τον χρόνο τους μ’ ένα πολιτικό ακροβατικό χωρίς καμιά βάση», σχολίασε ο πρόεδρος Μπάιντεν. «Αντί να δουλέψουν για να κάνουν καλύτερη τη ζωή των Αμερικανών», οι Ρεπουμπλικάνοι επικεντρώνονται στο «να μου επιτεθούν με ψέματα», πρόσθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

«Λάθη»

«Ο πατέρας μου ουδέποτε ενεπλάκη οικονομικά στις υποθέσεις μου», διαβεβαίωσε ο γιος του προέδρου Χάντερ Μπάιντεν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες το πρωί.

Ο Μπάιντεν ο νεότερος βρίσκεται μόνιμα τα τελευταία χρόνια στο στόχαστρο των Ρεπουμπλικάνων.

Ο πενηντάρης, ο οποίος είχε εξαρτήσεις από ουσίες στο παρελθόν κι είναι αντιμέτωπος με δυο ποινικές διώξεις, αναγνώρισε πως έκανε «λάθη» στη ζωή του.

Όμως κατηγόρησε τους «τραμπικούς» πως προσπαθούν να «τού αφαιρέσουν την ανθρώπινη ιδιότητα» με μοναδικό σκοπό να «βλάψουν» τον πατέρα του, κάτι που επικαλέστηκε για να δικαιολογήσει την άρνησή του να είναι παρών σε ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών που οργάνωσαν οι Ρεπουμπλικάνοι, κλητεύοντάς τον να παρουσιαστεί στο Καπιτώλιο.

Ο πρόεδρος δημόσια υπερασπίζεται πάντα σθεναρά την αθωότητα του γιου του. Τον Μάιο, τόνιζε στο MSNBC πως έχει «πίστη» σ’ αυτόν και είναι «περήφανος» για τον Χάντερ.

«Απαντήσεις στον αμερικανικό λαό»

Η έρευνα της Βουλής ενόψει της παραπομπής σε δίκη και της ενδεχόμενης απομάκρυνσης του Δημοκρατικού προέδρου από το αξίωμα, που απαιτούσαν για καιρό μέλη του σώματος προσκείμενα στον Ντόναλντ Τραμπ —με τον οποίο ενδέχεται να βρεθεί ξανά αντιμέτωπος ο Τζο Μπάιντεν το 2024— άρχισε ήδη το καλοκαίρι, ανεπισήμως.

Η πρώτη ακρόαση διεξήχθη στα τέλη του Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ειδικοί περιορίστηκαν να διαπιστώσουν πως δεν έχει προκύψει κάτι που να επιτρέπει τη σύνταξη κατηγορητηρίου («articles of impeachment») σε βάρος του κ. Μπάιντεν.

«Δεν υπάρχει καμιά απόδειξη ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν διέπραξε οτιδήποτε παράνομο», επέμεινε χθες ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Χακίμ Τζέφρις.

Οι Ρεπουμπλικάνοι όμως θεωρούν πως αρχίζοντας επίσημα να διενεργούν έρευνα, κάτι που εγκρίθηκε μόνο με τις δικές τους ψήφους (221-212), θα αποκτήσουν περαιτέρω εξουσίες και άρα πιθανότητες να βρουν στοιχεία που θα ενοχοποιούν τον Δημοκρατικό πρόεδρο.

«Ήρθε η ώρα να δοθούν απαντήσεις στον αμερικανικό λαό», πέταξε ο πρόεδρος της Βουλής, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον, μετά την ψηφοφορία, τονίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να πάρει «αψήφιστα» αυτή την έρευνα.

Οι δυο δίκες του Ντόναλντ Τραμπ

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ προβλέπει πως ο πρόεδρος μπορεί να παυθεί από το Κογκρέσο αν έχει διαπράξει «προδοσία», αν ενέχεται σε «διαφθορά» ή αν έχει διαπράξει «εγκλήματα ή σοβαρά αδικήματα».

Η διαδικασία έχει δυο στάδια

Αφού αποπερατωθεί η έρευνα, διεξάγεται ψηφοφορία για να εγκριθεί ή όχι —απαιτείται απλή πλειοψηφία— το κατηγορητήριο.

Αν υπερψηφιστεί, η Γερουσία καλείται να δικάσει τον πρόεδρο.

Εκτός συγκλονιστικού απροότου, ο Τζο Μπάιντεν θα αθωωθεί, καθώς οι Δημοκρατικοί καταλαμβάνουν 51 έδρες και οι Ρεπουμπλικάνοι 49 στην άνω Βουλή. Απαιτείται πλειοψηφία δυο τρίτων για να παυθεί, που είναι εντελώς απίθανο να εξασφαλιστεί.

Ουδέποτε παύθηκε πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία. Παραπέμφθηκαν σε δίκη τρεις: ο Άντριου Τζόνσον (1868), ο Μπιλ Κλίντον (1998) και ο Ντόναλντ Τραμπ (2019, 2021). Και οι τρεις τελικά αθωώθηκαν.

Ο Ρίτσαρντ Νίξον προτίμησε να παραιτηθεί το 1974, για να αποφύγει τη σίγουρη παύση του από το Κογκρέσο, εν μέσω του τεράστιου σάλου που είχε προκαλέσει το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ.

