Με χιλιάδες στρατιωτικούς να έχουν αναπτυχθεί σε όλο τον Ισημερινό, η κυβέρνηση συνέχιζε χθες, Πέμπτη, την ευρεία επιχείρησή της εναντίον των εγκληματικών συμμοριών που συνδέονται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών οι οποίες τρομοκρατούν τη χώρα εδώ και τέσσερις ημέρες, ενώ σε αυτό τον ιδιότυπο «πόλεμο» που κήρυξε, θα λάβει και τη στήριξη των ΗΠΑ.

Περισσότεροι από 22.400 στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί και πραγματοποιούν περιπολίες στον αέρα, τη θάλασσα και την ξηρά, προχωρούν σε συλλήψεις και διεξάγουν επιχειρήσεις σε φυλακές: η κυβέρνηση του νέου προέδρου του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποκύψει στις απόπειρες των εγκληματικών συμμοριών να την εκφοβίσουν.

“Θέλησαν να σπείρουν τον τρόμο, αλλά ξύπνησαν την οργή μας. Πίστευαν ότι θα καθυπότασσαν μια ολόκληρη χώρα και ξέχασαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι εκπαιδευμένος για τον πόλεμο”, προειδοποίησε χθες ο υπουργός Άμυνας του Ισημερινού Τζιάν Κάρλο Λοφρέδο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη μάχη του κατά των συμμοριών ο Ισημερινός θα λάβει τη στήριξη των ΗΠΑ. Η στρατηγός Λόρα Ρίτσαρντσον, επικεφαλής της νότιας διοίκησης των ΗΠΑ, και υψηλόβαθμοι πολιτικοί αξιωματούχοι θα μεταβούν στη χώρα τις επόμενες εβδομάδες “για να εξετάσουν με τους ομολόγους τους του Ισημερινού πώς να συνεργαστούν αποτελεσματικά για να αντιμετωπίσουν την απειλή των διαεθνοτικών εγκληματικών οργανώσεων”, ανακοίνωσε χθες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Δεσμοφύλακες όμηροι

Την ώρα που στους δρόμους αστυνομικοί και στρατιωτικοί πραγματοποιούν μαζικά περιπολίες, η κατάσταση στις φυλακές είναι πολύ πιο δύσκολη, με την υπηρεσία διαχείρισης σωφρονιστικών καταστημάτων (SNAI) να κάνει χθες λόγο για ακόμη 39 δεσμοφύλακες που πιάστηκαν όμηροι σε επτά φυλακές. Συνολικά 178 δεσμοφύλακες και διοικητικό προσωπικό φυλακών κρατούνται όμηροι.

Επίσης η SNAI ανακοίνωσε ότι κρατούμενοι ανοίγουν πυρ εναντίον των ένοπλων δυνάμεων από τις φυλακές.

Χθες ο Νομπόα δήλωσε ότι, για να αντιμετωπίσει τον υπερπληθυσμό στις φυλακές, σκοπεύει να στείλει 1.500 Κολομβιανούς κρατούμενους στα σύνορα, επικαλούμενος “διεθνείς συμφωνίες”. Η Κολομβία από την πλευρά της απέρριψε το μονομερές αυτό μέτρο και τόνισε ότι ουσιαστικά ο Ισημερινός θα απελευθερώσει τους κρατούμενους αυτούς.

Στον Ισημερινό υπάρχουν 36 φυλακές μέγιστης χωρητικότητας 30.200 ανθρώπων. Καταγραφή που πραγματοποιήθηκε το 2022 έδειξε ότι οι κρατούμενοι στον Ισημερινό φτάνουν τους 31.300, εκ των οποίων 3.200 αλλοδαποί.

Αν και η ζωή επιστρέφει δειλά στους κανονικούς της ρυθμούς στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, πολλά καταστήματα παραμένουν κλειστά, τα μέσα μαζικής μεταφοράς κυκλοφορούν σποραδικά, πανεπιστήμια και σχολεία έχουν στραφεί στην τηλεκπαίδευση, ενώ η τηλεργασία είναι πλέον κανόνας.

Από χθες το μεσημέρι άρχισε να μεταδίδει εκ νέου πρόγραμμα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ισημερινού IC, με έδρα στην Γουαγιακίλ, όπου την Τρίτη είχαν εισβάλει ένοπλοι σε πλατό την ώρα ζωντανής μετάδοσης και κράτησαν ομήρους δημοσιογράφους, ενώ τραυμάτισαν δύο εργαζόμενους. “Σας ευχαριστούμε όλους για τα μηνύματα υποστήριξης! (…) Ευχαριστούμε την αστυνομία και τον στρατό για τον επαγγελματισμό τους και την άψογη δουλειά τους”, σχολίασε μια παρουσιάστρια εμφανώς συγκινημένη.

🇪🇨 | Las Fuerzas Armadas y la Policía de Ecuador detienen a 14 sospechosos de pertenecer a "Los Lobos", cerca de un centro carcelario en Cotopaxi, todos con antecedentes penales. pic.twitter.com/lZ2Ateby3O — UHN PLUS (@UHN_Plus) January 12, 2024

Το κύμα βίας που συγκλονίζει όλη τη χώρα ξεκίνησε μετά την απόδραση την Κυριακή από τη φυλακή της Γουαγιακιλ του διαβόητου επικεφαλής της συμμορίας Τσονέρος, του Αδόλφο Μασίας γνωστού και ως “Φίτο”, την οποία ακολούθησαν εξεγέρσεις σε πολλές φυλακές, ομηρίες και επιθέσεις με εκρηκτικά.

Ο 36χρονος πρόεδρος Νομπόα απάντησε αποφασιστικά. Τη Δευτέρα κήρυξε στη χώρα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 60 ημέρες, μέτρο που ισχύει ακόμη και στις φυλακές που έχουν αναχθεί σε προπύργια των ναρκωσυμμοριών.

Ο Νομπόα εξελέγη το φθινόπωρο υποσχόμενος να επαναφέρει την ασφάλεια στη χώρα, άλλοτε όαση ειρήνης στην περιοχή, η οποία όμως έχει μετατραπεί σε διαμετακομιστικό κόμβο της κοκαΐνης που παράγεται στα κράτη με τα οποία γειτονεύει, το Περού και την Κολομβία.

Αργότερα εκτίμησε ότι η χώρα “βρίσκεται σε πόλεμο” και κάλεσε σε “επιστράτευση”. “Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε μπροστά σε αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες”, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι περίπου 20 και μετρούν, σύμφωνα με τον νεότερο πρόεδρο στην ιστορία της χώρας, “περισσότερα από 20.000 μέλη”.

Οι συμμορίες μάχονται μεταξύ τους για τον έλεγχο των περιοχών, αλλά είναι ενωμένες στον πόλεμό τους εναντίον του κράτους.



“Κυνήγι τατουάζ”

Κάθε ημέρα κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που δείχνουν σκληρούς φόνους μελών των δυνάμεων της τάξης, λεηλασίες και επιθέσεις. Η αστυνομία διαψεύδει την αυθεντικότητα των βίντεο που εντείνουν την αγωνία των πολιτών.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Primicias, ο οποίος κάνει λόγο για “κυνήγι τατουάζ”, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης που έχουν αναπτυχθεί στη Γουαγιακίλ, το σημαντικότερο λιμάνι του Ισημερινού που έχει μετατραπεί σε προπύργιο κακοποιών, ελέγχουν συστηματικά τα τατουάζ ανθρώπων για να δουν αν ανήκουν σε κάποια συμμορία.

Στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών το ποσοστό ανθρωποκτονιών ανά 100.000 κατοίκους στον Ισημερινό αυξήθηκε από 6 για να φτάσει σε 46 το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.