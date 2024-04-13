Ο γερμανικός αερομεταφορέας Lufthansa και η αυστριακή θυγατρική του Austrian Airlines ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή την αναστολή των πτήσεών τους προς και από την Τεχεράνη ως τουλάχιστον την ερχόμενη Πέμπτη 18η Απριλίου, ενώ γνωστοποίησαν επίσης πως προληπτικά τα αεροσκάφη τους δεν θα διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, με φόντο τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

«Λόγω της τρέχουσας κατάστασης» η Λουφτχάνσα αναστέλλει «τις πτήσεις της με προορισμό ή προέλευση την Τεχεράνη ως και την 18η Απριλίου, έπειτα από προσεκτική εκτίμηση» των κινδύνων, εξήγησε εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Η εταιρεία επιπλέον δεν θα χρησιμοποιεί τον ιρανικό εναέριο χώρο», πρόσθεσε.

Ο γερμανικός όμιλος αρχικά ανακοίνωσε την Τετάρτη πως ανέστειλε τις πτήσεις του ως την Πέμπτη, κατόπιν παρέτεινε το μέτρο ως σήμερα (Σάββατο). Στην πράξη, τα δρομολόγια έχουν ανασταλεί από την 6η Απριλίου.

Η Austrian Airlines ανακοίνωσε παρόμοιο μέτρο χθες. «Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας είναι απόλυτη προτεραιότητά μας», εξήγησε η εταιρεία σε ανακοίνωση Τύπου που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, συμπληρώνοντας πως «αποτιμά μόνιμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Οι ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών καταγράφτηκαν αφού το Ιράν διεμήνυσε πως θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον του ορκισμένου εχθρού του, του Ισραήλ, έπειτα από βομβαρδισμό στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους δυο υποστρατήγους των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

