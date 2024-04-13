Σχεδόν 100.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τη μητροπολιτική περιοχή της αϊτινής πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς μέσα σ’ έναν μήνα για να σωθούν από τη βία των συμμοριών, η οποία έχει κλιμακωθεί ραγδαία από τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Αφού άρχισε να συγκεντρώνει δεδομένα στους πλέον χρησιμοποιούμενους σταθμούς λεωφορείων, κατέγραψε, μεταξύ της 8ης Μαρτίου και της 9ης Απριλίου, την αναχώρηση 94.821 ανθρώπων από την πρωτεύουσα, με προορισμό κυρίως νότιους νομούς, που ήδη είχαν υποδεχθεί άλλους 116.000 εκτοπισμένους που τράπηκαν σε φυγή τους τελευταίους μήνες, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο ΔΟΜ, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

Προηγούμενος υπολογισμός του ΔΟΜ έκανε λόγο για 53.000 ανθρώπους που τράπηκαν σε φυγή μέσα σε τρεις εβδομάδες, από την 8η ως την 27η Μαρτίου.

Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι οι αριθμοί αυτοί δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη το σύνολο των ροών των εκτοπισμένων: ορισμένοι από τους πολίτες που φεύγουν δεν περνούν από σημεία όπου συγκεντρώνονται στοιχεία, ή διέρχονται ώρες που δεν συγκεντρώνονται.

Οι περιοχές όπου καταφεύγουν οι εκτοπισμένοι, τονίζει ο ΔΟΜ, «δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές», ούτε οι κοινότητες υποδοχής «έχουν επαρκείς πόρους» για να αντιμετωπίσουν αυτές «τις ροές μαζικών εκτοπισμών από την πρωτεύουσα».

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκέντρωσε, η πλειονότητα (το 63%) αυτών των σχεδόν 100.000 ανθρώπων που έφυγαν από την πρωτεύουσα ήταν ήδη εσωτερικά εκτοπισμένοι, πολλοί από τους οποίους είχαν πάει να μείνουν με συγγενείς ή φίλους στη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας. Αρκετοί είχαν εκτοπιστεί δύο, τρεις, ή ακόμη περισσότερες φορές.

Ωστόσο, ο ΔΟΜ κατέγραψε επίσης νέο φαινόμενο.

Ενώ, στις αρχές Μαρτίου, αυτοί που έφευγαν ήταν κυρίως άνθρωποι που είχαν εξαναγκαστεί ήδη να εκτοπιστούν, προοδευτικά άρχισαν επίσης να εγκαταλείπουν την Πορτ-ο-Πρενς κάτοικοι που δεν είχαν εκτοπιστεί βίαια ως τώρα.

Γεγονός που δείχνει την περαιτέρω «επιδείνωση της κατάστασης, με δεδομένο ότι η εγκατάλειψη της πρωτεύουσας θα έπρεπε να είναι ταχύτερη απόφαση για κάποιον που είχε ήδη εκτοπιστεί εξαναγκαστικά απ’ ό,τι για κάποιον που βρισκόταν ακόμα στο σπίτι του και αποφάσισε να φύγει, να αναζητήσει καταφύγιο στην επαρχία», εξηγεί.

Η μεγάλη πλειονότητα (το 78%) των ανθρώπων που ερωτήθηκαν από τον ΔΟΜ στο πλαίσιο της συγκέντρωσης δεδομένων είπε πως έφευγε από την πρωτεύουσα εξαιτίας της βίας, ενώ το 66% λογαριάζει πως θα μείνει μακριά από την Πορτ-ο-Πρενς «για όσο χρειαστεί».

Η Αϊτή είναι αντιμέτωπη εδώ και δεκαετίες με μάστιγες όπως η φτώχεια, οι φυσικές καταστροφές, η πολιτική αστάθεια, η βία πάνοπλων κακοποιών.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ισχυρές συμμορίες, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας, ένωσαν τις δυνάμεις τους κι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον αστυνομικών τμημάτων, φυλακών, του διεθνούς αεροδρομίου και του κυριότερου λιμανιού, με διακηρυγμένο στόχο να διώξουν από την εξουσία τον de facto πρωθυπουργό Αριέλ Ανρί.

Αυτός ο τελευταίος, αμφισβητούμενος ολοένα πιο έντονα, ανακοίνωσε την 11η Μαρτίου πως θα παραιτηθεί αφήνοντας σε μεταβατικό συμβούλιο το καθήκον να ονομάσει υπηρεσιακό διάδοχό του. Αυτό το συμβούλιο ανακοινώθηκε εντέλει πως συγκροτείται, αλλά δεν έχει αναλάβει ακόμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

