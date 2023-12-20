Ισημερινός: Απελευθερώθηκε ο βρετανός επιχειρηματίας Κόλιν Άρμστρονγκ, τέσσερις ημέρες μετά την απαγωγή του

Αίσιο τέλος είχε η απαγωγή του βρετανού επιχειρηματία Κόλιν Άρμστρονγκ από το σπίτι του στην επαρχία Λος Ρίος του Ισημερινού, αφού η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα την απελευθέρωσή του. Ο Άρμστρονγκ, επίτιμος πρόξενος του Ηνωμένου Βασιλείου στη βιομηχανική πόλη Γουαγιακίλ, απήχθη από ενόπλους το Σάββατο.

Απελευθερώθηκε και είναι πλέον ασφαλής, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο αρχηγός της αστυνομίας Σέζαρ Ζαπάτα. Ανακοίνωσε επίσης τη σύλληψη εννέα υπόπτων – εκ των οποίων ένας υπήκοος άλλης χώρας – χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας είπε αργότερα σε δημοσιογράφους ότι μια Κολομβιανή είχε απαχθεί μαζί με τον Άρμστρονγκ προτού την αφήσουν ελεύθερη σε συνοικία της Γουαγιακίλ. Πίστευε ότι ήταν ζωσμένη με εκρηκτικά, τα οποία αποδείχθηκε πως ήταν ψεύτικα.

Αστυνομικοί έκαναν περισσότερες από 30 εφόδους σε σπίτια υπόπτων, εντοπίζοντας όπλα, πυρομαχικά, χειροβομβίδες και ναρκωτικά. Κατέσχεσαν επίσης το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην απαγωγή.

Τα κίνητρα των απαγωγέων ήταν οικονομικά, επιβεβαίωσε η αστυνομία. «Δεν θα επιτρέψουμε την ατιμωρησία. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται», ανέφερε η υπουργός Εσωτερικών Μόνικα Παλένσια.

Οι απαγωγές για λύτρα πληθαίνουν στον Ισημερινό μεσούσης της αυξανόμενης εγκληματικότητας που αποδίδεται κυρίως σε συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών.

Την απελευθέρωση του επίτιμου πρόξενου του Ηνωμένου Βασιλείου στη Γουαγιακίλ χαιρέτισε ο βρετανός πρεσβευτής στον Ισημερινό, ο Κρις Κάμπελ, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στην αστυνομία.

