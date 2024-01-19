Ιρλανδία: Προσφυγή κατά του Λονδίνου στο ΕΔΔΑ για την αμνηστία για την περίοδο των «Ταραχών» στη Βόρεια Ιρλανδία

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δήλωσε σήμερα πως η Ιρλανδία κατέθεσε προσφυγή κατά της Βρετανίας για έναν νέο νόμο που χορηγεί αμνηστία υπό όρους σε πρώην στρατιώτες και παραστρατιωτικούς οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε περιστατικά βίας κατά την πολυετή περίοδο των ταραχών ("Troubles") στη Βόρεια Ιρλανδία.

Τον νόμο έχουν καταδικάσει οικογένειες θυμάτων, οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα τα μεγάλα κόμματα στο νησί της Ιρλανδίας, περιλαμβανομένων εκείνων που τάσσονται υπέρ της ένωσης με τη Βρετανία και ιρλανδικών εθνικιστικών κομμάτων. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η ιρλανδική κυβέρνηση, που κατέθεσε την προσφυγή στις 17 Ιανουαρίου, υποστηρίζει πως ορισμένες προβλέψεις του νόμου δεν συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ανέφερε στην ανακοίνωσή του το ΕΔΔΑ.

Η Βρετανία σταμάτησε τις διώξεις σε βάρος των εμπλεκόμενων σε περιστατικά την περίοδο των "Ταραχών", λέγοντας πως δεν έχουν πιθανότητες επιτυχίας και πως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο σώμα για να τις εξετάζει.

Η Βρετανία υποστηρίζει πως οι διώξεις, που συνδέονται με γεγονότα που συνέβησαν έως και 55 χρόνια πριν, είναι όλο και περισσότερο απίθανο να οδηγήσουν σε καταδίκες και πως η νομοθεσία θα πρέπει να βάλει ένα τέλος στη σύγκρουση.

Ανακοινώνοντας την απόφασή του να οδηγήσει τη βρετανική κυβέρνηση στο δικαστήριο τον περασμένο μήνα, το Δουβλίνο είχε πει πως δεν είχε άλλη λύση από το να αναλάβει νομική δράση καθώς το Λονδίνο έχει αποκλείσει οποιαδήποτε πιθανότητα πολιτικής επίλυσης.

Η Βρετανία χαρακτήρισε "αχρείαστη" την προσφυγή της ιρλανδικής κυβέρνησης.

Περίπου 3.600 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην αντιπαράθεση τριών δεκαετιών ανάμεσα σε Ιρλανδούς εθνικιστές μαχητές που επιδίωκαν μια ενωμένη Ιρλανδία, φιλοβρετανούς παραστρατιωτικούς και τον βρετανικό στρατό. Το τέλος στη σύγκρουση επήλθε σε μεγάλο βαθμό με την ειρηνευτική συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής το 1998.

Πηγή: skai.gr

