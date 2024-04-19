Ρωσία: Βίντεο με τη συντριβή Tupolev Tu-22M στη Σταυρούπολη

Ένα ρωσικό μαχητικό Tupolev Tu-22M συνετρίβη στην περιφέρεια της Σταυρούπολης. Το αεροσκάφος συνετρίβη ενώ επέστρεφε σε αεροδρόμιο στην περιοχή της Σταυρούπολης μετά από στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Τρία μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν επιτυχώς και μεταφέρθηκαν σε ιατρικά κέντρα από την ομάδα έρευνας και διάσωσης. Η έρευνα για τον εντοπισμό ενός ακόμα πιλότου βρίσκεται σε εξέλιξη.

