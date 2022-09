Ιράν: Στο αίμα πνίγεται η εξέγερση της μαντήλας - Στους 36 οι νεκροί Κόσμος 13:35, 23.09.2022 facebook

Οι περισσότερες διαδηλώσεις επικεντρώνονται στις βορειοδυτικές επαρχίες όπου ζουν Κούρδοι, αλλά έχουν εξαπλωθεί και στην πρωτεύουσα, όπως και σε τουλάχιστον 50 πόλεις, με την αστυνομία να κάνει χρήση βίας για να τις διαλύσει.