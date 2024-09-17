Αίτηση χρεοκοπίας αναμένεται να υποβάλλει, ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας, η Tupperware Brands, μετά από την άκαρπη προσπάθεια ετών αναζωογόνησης της επιχείρησης, εν μέσω φθίνουσας ζήτησης.

Η εταιρεία, από την οποία προέκυψε η γνωστή σε όλους μας λέξη «τάπερ», καθώς, για ένα μεγάλο μέρος του αιώνα διαμόρφωσε ουσιαστικά την αποθήκευση τροφίμων, σχεδιάζει να εισέλθει σε δικαστική προστασία αφού παραβίασε τους όρους του χρέους της και επιστράτευσε νομικούς και οικονομικούς συμβούλους, όπως δήλωσαν στο Bloomberg, πηγές που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους.

Οι μετοχές της εταιρείας βρέθηκαν σε ελεύθερη πτώση πάνω από 50% στη Νέα Υόρκη, στον απόηχο της είδησης.

Οι προετοιμασίες για την πτώχευση έρχονται σε συνέχεια παρατεταμένων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Tupperware και των δανειστών της σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του χρέους, ύψους άνω των 700 εκατ. δολ. Οι δανειστές συμφώνησαν φέτος να δώσουν στην εταιρεία μια ανάσα στους παραβιασμένους όρους δανεισμού, ωστόσο η εικόνα συνέχισε να επιδεινώνεται.

Σύμφωνα με το Bloomberg πάντως, τα σχέδια δεν είναι οριστικά και ενδέχεται να αλλάξουν, ενώ συμπληρώνει πως εκπρόσωπος της Tupperware αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Tupperware εδώ και χρόνια προειδοποιεί σχετικά με τις προοπτικές της. Τον Ιούνιο παρουσίασε σχέδιο για κλείσιμο του μοναδικού εργοστασίου που είχε στις ΗΠΑ το οποίο περιλάμβανε και απόλυση των σχεδόν 150 εργαζόμενων. Πέρυσι, αντικατέστησε τον CEO Miguel Fernandez και αρκετά μέλη του διοικητικού συμβουλίου στην προσπάθειά της να ανατρέψει την αρνητική πορεία, διορίζοντας την Laurie Ann Goldman νέα CEO.

80 χρόνια παρουσίας

Την είσοδό της στην αγορά των πλαστικών προϊόντων η Tupperware την έκανε το 1946, όταν ο ιδρυτής της Earl Tupper εφηύρε το θρυλικό πλέον αεροστεγές κάλυμμα των δοχείων. Εισέβαλε στα αμερικανικά νοικοκυριά, μέσω των κατ’ οίκον επιδείξεων τάπερ που ανέλαβαν κυρίως γυναίκες.

Σχεδόν καθ όλη τη διάρκεια της 80ετούς λειτουργίας της η εταιρεία βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις άμεσες πωλήσεις από μια στρατιά ερασιτεχνών πωλητών, μετρώντας πάνω από 300.000 ανεξάρτητους πωλητές έως το 2022.

Το εργοστάσιο στη Θήβα

Επί ελληνικού εδάφους η εταιρεία διατηρούσε ένα εργοστάσιο, το οποίο λειτουργούσε από το 1967 στη Θήβα. Τον Μάρτιο του 2023, όμως, η πολυεθνική ανακοίνωσε στους 150 εργαζόμενους την απόφασή της με την οποία μπήκε λουκέτο.

