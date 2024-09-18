Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με το… δάχτυλο στο πλήκτρο του ENTER θα είναι τον Ιανουάριο του 2025 χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς έρχεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω το σπίτι μου» το πρώτο ανοικτό πρόγραμμα χωρίς όρους και προϋποθέσεις και σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, μοναδικό στο είδος του.



Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα να αναβαθμίσουν ενεργειακά την περιουσία τους χωρίς περιορισμούς:

Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια

Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο είτε για τον ιδιοκτήτη είτε για την περιουσία

Δεν ενδιαφέρει αν πρόκειται για πρώτη ή δευτερεύουσα κατοικία

Δεν υπάρχει περιορισμός στη χρήση του ακινήτου μετά την αναβάθμιση (Για παράδειγμα κάποιος ολοκληρώνει τις εργασίες που επιθυμεί σε δευτερεύουσα κατοικία και μετά τη διαθέτει ας πούμε για βραχυχρόνια μίσθωση) όπως συμβαίνει με άλλα προγράμματά

Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο ενεργειακής αναβάθμισης όπως συμβαίνει λ.χ. στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ που απαιτεί τουλάχιστον 2 βαθμίδες

Δεν απαιτείται συνολική ενεργειακή αναβάθμιση, μπορεί να είναι απλά σημειακή. Κάποιος δηλαδή μπορεί να θέλει να αγοράσει κλιματιστικό ή ηλιακό θερμοσίφωνα



Οι δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα περιλαμβάνουν :

Θερμομόνωση

Εγκατάσταση πράσινης στέγης

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Τοποθέτηση/Αντικατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων

Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας και γενικά συστημάτων θέρμανσης αλλά και ψύξης

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών

Εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών



Τα οφέλη δεν σταματούν εδώ καθώς το επιτόκιο των δανείων αυτών θα είναι μηδενικό μιας και η επιδότηση είναι στο 100%.

Τα δάνεια μπορούν να φτάσουν έως 25.000€ με διάρκεια αποπληρωμής από 3 έως 7 χρόνια. Εάν για παράδειγμα κάποιος λάβει το μέγιστο ποσό των 25.000€, με διάρκεια αποπληρωμής τα 7 χρόνια, θα πληρώνει λιγότερα από 300€/μήνα για να το αποπληρώσει.



Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι από το ανοικτό αυτό πρόγραμμα, μοναδικό στο είδος του στην Ευρώπη, θα μπορέσουν να επωφεληθούν περισσότερα από 20.000 νοικοκυριά. Οι συνολικοί πόροι του προγράμματος είναι 400εκατ€, 300εκατ€ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 100εκατ€ από τις τράπεζες.



Ποιοι θα είναι αυτοί οι 20.000; Αυτοί που θα προλάβουν. Επειδή αναμένεται να γίνει πανδαιμόνιο, τα χρήματα θα πάρουν όσοι… προλάβουν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



