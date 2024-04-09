Περού: Υπεραιωνόβιος ετών 124 διεκδικεί τον τίτλο του γηραιότερου ανθρώπου

Στις περουβιανές Άνδεις κρύβεται το μυστικό της μακροζωίας;

Αυτό ισχυρίζονται οι αρχές του Περού, οι οποίες φιλοδοξούν να αποδείξουν ότι ο Μαρσελίνο Αμπάδ Τολεντίνο γιόρτασε τα 124α γενέθλιά του στις 5 Απριλίου και ως εκ τούτου πρέπει να αναγνωριστεί ως ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Μαρσελίνο Αμπάδ Τολεντίνο θα ανακηρυχθεί επίσης ο γηραιότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ και του οποίου η ηλικία επαληθεύτηκε από ανεξάρτητους φορείς.

Στην ηρεμία της υπαίθρου, στην επαρχία Χουανούκο του Περού, «ο Μαρσελίνο Αμπάδ Τολεντίνο ή "Μασίκο" απέκτησε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και βρήκε εσωτερική γαλήνη, κάτι που αντικατοπτρίζεται στην καλή υγεία και στη φιλική συμπεριφορά του», αναφέρει ανακοίνωση των περουβιανών αρχών που εξήγησαν ότι βοηθούν τον Αμπάδ στην υποβολή αίτησης προς την επιτροπή των Ρεκόρ Γκίνες για επιβεβαίωση των στοιχείων του.

Εκπρόσωπος της επιτροπής δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι κατατίθενται συχνά αιτήσεις από υπερηλίκους που διεκδικούν τον τίτλο του γηραιότερου ανθρώπου στον κόσμο. Η επαλήθευση είναι συνήθως μια χρονοβόρα διαδικασία που συνεπάγεται έλεγχο εγγράφων και άλλων αποδεικτικών στοιχείων ώστε οποιοδήποτε ρεκόρ να είναι «πέραν πάσης αμφιβολίας».

Στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ένας Βρετανός, 111 ετών, κατέχει τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στον κόσμο, μετά τον πρόσφατο θάνατο ενός 114χρονου Βενεζουελάνου. Τον τίτλο της γηραιότερης έχει μια γυναίκα 117 ετών. Ο γηραιότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ – σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες – ήταν μια Γαλλίδα, η Ζαν Καλμάν, που απεβίωσε το 1997 σε ηλικία 122 ετών και 164 ημερών.

Ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας του Μαρσελίνο Αμπάδ Τολεντίνο;

Σύμφωνα με την παρουσίαση της υποψηφιότητάς του για το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, συνήθιζε να μασάει φύλλα κόκας – αγαπημένη συνήθεια των αυτοχθόνων των Άνδεων – ενώ η διατροφή του ήταν πλούσια σε φρούτα και αρνίσιο κρέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

