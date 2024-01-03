Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι δήλωσε σε αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου ότι η τρέχουσα προτεραιότητα είναι να εξασφαλισθεί μια κατάπαυση του πυρός στην Γάζα , σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η αιγυπτιακή προεδρία.
Ο Σίσι τόνισε την σημασία μιας «υπεύθυνης δράσης» προκειμένου να αποφευχθεί η επέκταση της σύγκρουσης στην περιοχή, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Η Αίγυπτος και το Κατάρ έχουν μεσολαβήσει μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης μαχητών Χαμάς, η πολυαίμακτη επίθεση της οποίας μέσα σε πόλεις του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, προκάλεσε αυτόν τον τρέχοντα πόλεμο.
