Η δισκογραφική εταιρεία της εκλιπούσας Ιρλανδής τραγουδίστριας και ακτιβίστριας Σινέντ Ο΄ Κόνορ ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική της σε πολιτικές συγκεντρώσεις του, προσθέτοντάς το όνομά της σε έναν κατάλογο καλλιτεχνών από την Τέιλορ Σουίφτ έως τη Ριάνα, οι οποίοι αποδοκιμάζουν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η Σινέντ Ο΄ Κόνορ, που ήταν γνωστή για τις ευθείς απόψεις της σε θέματα όπως η θρησκεία, το σεξ, ο φεμινισμός και ο πόλεμος, θα είχε «αηδιάσει, πληγωθεί και προσβληθεί» από το γεγονός ότι το έργο της θα είχε διαστρεβλωθεί με αυτόν τον τρόπο από κάποιον τον οποίο η ίδια ανέφερε ως «βιβλικό διάβολο», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η εδώ και καιρό δισκογραφική εταιρεία της Chrysalis Records και η εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας της εξέφρασαν την «οργή» τους σε μια κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν ότι ο Τραμπ, νυν φαβορί για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές, παίζει την επιτυχία της "Nothing Compares 2 U" στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του.

«Καθ’ ΄ολη τη διάρκεια της ζωή της, είναι γνωστό πως η Σινέντ Ο΄ Κόνορ ζούσε βάση ενός ισχυρού ηθικού κώδικα, τον οποίο όριζε η ειλικρίνεια, η ευγένεια, η δικαιοσύνη και η αξιοπρέπεια προς τους συνανθρώπους της», τονίζουν εκ μέρους της τραγουδίστριας, η οποία πέθανε τον περασμένο Ιούλιο, σε ηλικία 56 ετών.

«Ως προστάτες της κληρονομιάς της, ζητάμε ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τη μουσική της αμέσως».

Η ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε νίκες στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Μίσιγκαν, το Μισούρι και το Άινταχο το Σάββατο, ερχόμενος ολοένα και πιο κοντά στο χρίσμα του κόμματός του στη μάχη για τον Λευκό Οίκο και στο ενδεχόμενο να αναμετρηθεί εκ νέου με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Πολλοί καλλιτέχνες ή οι εκπρόσωποί τους έχουν εκφράσει τα τελευταία χρόνια παρόμοια αντίθεση τα τραγούδια τους να ακούγονται σε εκδηλώσεις του Τραμπ, όπως η Αντέλ και το συγκρότημα R.E.M.

Πηγή: skai.gr

