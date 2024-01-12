Την αντίδραση της Τεχεράνης προκάλεσαν οι αμερικανοβρετανικές επιθέσεις στους Χούθι στην Υεμένη.



Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Νάσερ Καναάνι τόνισε σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα Παρασκευή ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «καταδικάζει σθεναρά» τα πυραυλικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις στρατιωτικές επιθέσεις που διεξήχθησαν το πρωί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον πόλεων της Υεμένης», τόνισε ο κ. Καναάνι.

«Τις θεωρούμε καθαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης, του διεθνούς δικαίου, των (διεθνών) κανονισμών και δικαιωμάτων».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

