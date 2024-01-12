Η διπλωματία της Ρωσίας γνωστοποίησε σήμερα πως ζήτησε να συνεδριάσει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να συζητήσει τα πυραυλικά πλήγματα στην Υεμένη που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον των ανταρτών Χούθι.

Τα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα στην Υεμένη εναντίον των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι πολλαπλασίασαν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ήταν «περιορισμένα, απαραίτητα και αναλογικά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Ρίσι Σούνακ.

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της διεθνούς κοινότητας, οι Χούθι συνέχισαν να διεξάγουν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων εναντίον βρετανικών και αμερικανικών πολεμικών πλοίων μόλις αυτή την εβδομάδα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί (...) Αναλάβαμε έτσι περιορισμένη, απαραίτητη και αναλογική δράση σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», πρόσθεσε ο κ. Σούνακ στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας διεξήγαγαν «επιτυχή» πλήγματα εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, ανέφερε παράλληλα σε δική του ανακοίνωση ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Τα πλήγματα έπληξαν αεροδρόμια και άλλες εγκαταστάσεις σε πόλεις υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι, ειδικά στην πρωτεύουσα Σανάα, στην Χοντάιντα, λιμάνι στρατηγικής σημασίας, στη Σαάντα και στην Τάιζ, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους αντάρτες, και αξιωματούχους του κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

