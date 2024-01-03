Λογαριασμός
Ιαπωνία: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Τόκιο - Δείτε βίντεο

Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένα άτομο που είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι συνελήφθη

Τόκιο

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε μέσα σε τρένο στο Τόκιο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι.

Τα Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης μερταδίδουν ότι ένα άτομο που είχε στην κατοχή του μαχαίρι συνελήφθη μετά τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων στο τρένο της γραμμής Yamanote όταν σταμάτησε στον σταθμό Akihabara της πόλης.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν ύποπτο τον οποίο έχουν ακινητοποιήσει στο πάτωμα του τρένου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ύποπτος ήταν γυναίκα.

Το ιαπωνικό μέσο NHK μετέδωσε το περιστατικό λίγο πριν τα μεσάνυχτα τοπική ώρα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιαπωνία μαχαίρι Επίθεση
