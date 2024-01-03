Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε μέσα σε τρένο στο Τόκιο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι.

#Breaking:There has been a stabbing incident involving four people on a stopped train at Akihabara Station.A person likely woman carrying a knife has been apprehended, according to the #Tokyo Metropolitan Police.#Japan #nhkpic.twitter.com/vSqksSzAVv January 3, 2024

Τα Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης μερταδίδουν ότι ένα άτομο που είχε στην κατοχή του μαχαίρι συνελήφθη μετά τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων στο τρένο της γραμμής Yamanote όταν σταμάτησε στον σταθμό Akihabara της πόλης.

電車内でナイフを振り回したとされる女が秋葉原駅で警察官に連行される。

A woman who allegedly brandished a knife on a train in Tokyo, Japan is taken away by police.#UPDATE pic.twitter.com/8wUHw4vqdR — MR NEWS (@MR123448815080) January 3, 2024

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν ύποπτο τον οποίο έχουν ακινητοποιήσει στο πάτωμα του τρένου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ύποπτος ήταν γυναίκα.

Το ιαπωνικό μέσο NHK μετέδωσε το περιστατικό λίγο πριν τα μεσάνυχτα τοπική ώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.