Ένας έφηβος από την Οκλαχόμα έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να κερδίσει το κλασικό βιντεοπαιχνίδι Tetris της Nintendo, 34 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Ο 13χρονος Γουίλις Γκίμπσον χρειάστηκε μόνο 38 λεπτά για να τερματίσει το παιχνίδι.

Ο νεαρός Γουίλις δημοσίευσε ένα βίντεο στο κανάλι του στο YouTube από τη στιγμή που έφτασε στο επίπεδο 157, «κρασάροντας» το παιχνίδι .

Ο 13χρονος έπεσε πίσω στην καρέκλα του - δηλώνοντας: «Θα λιποθυμήσω, δεν νιώθω τα δάχτυλά μου».

Σε μια συνέντευξη στο ITZsharky1 στο YouTube, ο 13χρονος είπε ότι ήθελε να αφιερώσει το επίτευγμα στον πατέρα του, ο οποίος πέθανε τον Δεκέμβριο.

Ο Γκίμπσον άρχισε να παίζει Tetris όταν ήταν 11 ετών και κατετάγη τρίτος σε διαγωνισμό τον Οκτώβριο. Είπε επίσης ότι αν κάποιος ξεπεράσει το ρεκόρ του, είναι έτοιμος να πάρει «πίσω το στέμμα του» αμέσως.

Πηγή: skai.gr

