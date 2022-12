Ιράν: Εργαζόμενοι σε διυλιστήρια διαδηλώνουν διεκδικώντας καλύτερους μισθούς

Σημερινές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται ότι εμφανίζουν μια ομάδα εργαζόμενων σε διυλιστήρια στο νότιο Ιράν να διαμαρτύρονται διεκδικώντας υψηλότερους μισθούς και καλύτερες συντάξεις.

Οι διαμαρτυρίες που φέρεται να πραγματοποίησαν, τις οποίες το Reuters δεν μπόρεσε να διακριβώσει, πραγματοποιούνται εν μέσω μιας λαϊκής εξέγερσης στη χώρα--της μεγαλύτερης πρόκλησης για την Ισλαμική Δημοκρατία μετά την επανάσταση του 1979.

Οι διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο προκλήθηκαν μετά τον θάνατο, στις 16 Σεπτεμβρίου, της 22χρονης Ιρανής κουρδικής καταγωγής Μαχσά Αμινί, κατά την κράτησή της από την αστυνομία ηθών επειδή φορούσε λάθος το χιτζάμπ της.

Το ιρανικό υπουργείο Πετρελαίου δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο να σχολιάσει.

#Iran - workers in Ahwaz, Asalouyeh & other oil feilds and refinery factories went on strike today, as it was promissed last week. #IranRevoIution #mahsaami̇ni̇ pic.twitter.com/g2iirIAjtL