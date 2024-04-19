Η δύσκολη θέση του Τζο Μπάιντεν

Της Αθηνάς Παπακώστα

Αυτό το οποίο φοβόταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, από την πρώτη στιγμή που η Χαμάς επιτέθηκε κατά του Ισραήλ το πρωινό της 7ης Οκτωβρίου και έκτοτε η Ουάσιγκτον προσπαθούσε να αποτρέψει είναι, πλέον, γεγονός. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται στα πρόθυρα ενός περιφερειακού πολέμου.

Το επίμονο ερώτημα του φθινοπώρου «τι θα κάνει το Ιράν;» απαντήθηκε από την ίδια την Τεχεράνη το βράδυ της 13ης Απριλίου, δύο εβδομάδες μετά το χτύπημα στη Δαμασκό που ισοπέδωσε το ιρανικό προξενείο και εξουδετέρωσε διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – ανάμεσά τους και δύο στρατηγοί. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ και λίγες ημέρες μετά η απάντησή του ήρθε με 300 βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ.

Ολόκληρη η περιοχή βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί. Όπως ακριβώς, όμως, και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που, πλέον, βλέπουν τις ισορροπίες να έχουν γίνει ακόμη πιο λεπτές.

Η Ουάσιγκτον δεν κατάφερε να αποκλιμακώσει την κατάσταση και να αποτρέψει τα αντίποινα της Τεχεράνης ενόσω ο πρόεδρος Μπάιντεν παραμένει υπό πίεση και στο εσωτερικό της χώρας του για τις σχέσεις αυτής με το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, οποιαδήποτε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας φαίνεται πως σε αυτό το υπό διαμόρφωση περιβάλλον καταρρέει.

Οι σχέσεις Μπάιντεν – Νετανιάχου το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν περάσει δια πυρός και σιδήρου με τη χερσαία εισβολή των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στην πόλη της Ράφα, το τελευταίο καταφύγιο εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων στον παλαιστινιακό θύλακα, να αποτελεί την πηγή της έντασης ανάμεσα στις χώρες συμμάχους. Μάλιστα, αυτή είχε φτάσει να χτυπήσει κόκκινο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μη διστάζουν να απειλήσουν με επανεξέταση της στάσης τους απέναντι στο Ισραήλ – γεγονός το οποίο περιλάμβανε ακόμη και το ενδεχόμενο επιβολής όρων στη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας.

Ωστόσο, η επίθεση του Ιράν άλλαξε τα δεδομένα και ανακάτεψε τα χαρτιά της τράπουλας σε αυτό το εν εξελίξει παιχνίδι πόκερ που παίζεται μπροστά στα έκπληκτα μάτια της διεθνούς κοινότητας τις τελευταίες ημέρες.

Αναλυτές προσπαθώντας να διαβάσουν τα δεδομένα εξηγούν ότι το γεγονός πως στην αναχαίτιση, εκτός του εναέριου χώρου του Ισραήλ, συνέδραμαν μαχητικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να χαρίσει στην Ουάσιγκτον το πλεονέκτημα να μπορέσει να εκμεταλλευτεί περαιτέρω τη θέση της ώστε να επηρεάσει την απόφαση που θα λάβει το Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι αντιμέτωπος με το παράδοξο από τη μία να χαμηλώσει την ένταση με το Ιράν και από την άλλη να κάνει την Τεχεράνη να καταλάβει ότι οι πράξεις της έχουν συνέπειες.

Ζητούμενο για την Ουάσιγκτον, που δεν είναι αφελής να πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει απάντηση του Ισραήλ, είναι πως θα πρέπει αυτή να είναι καλά μελετημένη, σωστά υπολογισμένη και να μπορεί να ειδωθεί ως στάση αυτοσυγκράτησης.

Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφές πως η στήριξή τους προς το Ισραήλ θα παραμείνει «ακλόνητη» και «αλύγιστη» ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε ισραηλινά αντίποινα κατά της Τεχεράνης.

Από την πλευρά της, η ισραηλινή ηγεσία, έχει ξεκαθαρίσει πως «το Ισραήλ θα λάβει τις δικές του αποφάσεις και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την προστασία του Ισραήλ, ακόμη και αν αυτό είναι αντίθετο με τις συμβουλές των συμμάχων του».

Εν τω μεταξύ, στο εν εξελίξει παζάρι πίσω από τις κλειστές πόρτες, αραβικά Μέσα Ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το Ισραήλ έχει πειστεί να μην προχωρήσει σε επιχείρηση μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ιράν με αντάλλαγμα το πράσινο φως του Λευκού Οίκου για την χερσαία επέμβαση στη Ράφα. Επισήμως, δεν υπάρχει κάποια καταγεγραμμένη αντίδραση της Ουάσιγκτον για τις εν λόγω πληροφορίες, ωστόσο υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεδρίασαν για το θέμα της Ράφα, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν να είναι επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας και πηγές του Λευκού Οίκου να εκφράζουν τις ανησυχίες τους σημειώνοντας πως το Ισραήλ θα τις λάβει υπόψη του και οι δύο πλευρές θα συνομιλήσουν για το θέμα εκ νέου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.