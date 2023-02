Αδιανόητες καταγγελίες: Δηλητηριάζουν μαθήτριες στο Ιράν για να μην ξαναπάνε σχολείο (βίντεο)

Απίστευτες καταγγελίες για μαζική δηλητηρίαση μαθητριών σε πόλη του Ιράν, ως αντίποινα για την συμμετοχή τους στις πρόσφατες διαδηλώσεις κατά της μαντήλας, έχουν έρθει στην δημοσιότητα.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Qom, αλλά υπάρχουν αναφορές για αντίστοιχα περιστατικά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Την ίδια ώρα, στο Τwitter κυκλοφορούν σήμερα βίντεο από «άλλη μία χημική επίθεση» σε σχολείο θηλέων.

In Iran, “Schoolgirls are deliberately poisoned by chemical compounds with the aim of school closure”- Iranian senior health official. Video of the latest attack at a girls' school today, 28 Feb. Video via @ManotoNews #WomanLifeFreedom pic.twitter.com/zTRxYhtZGR

«Αρκετά» κορίτσια δηλητηριάστηκαν σκοπίμως για να μην ξαναπάνε σχολείο, και οι αρχές ερευνούν τις καταγγελίες, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Παιδείας.

Unbelievable: After Anti-Hijab demonstrations, Now hundreds of school girls are being poisoned in Iran to stop them from going to school, Iranian deputy minister admits.



The authorities found that some people are poisoning girls with the motive to stop them from going to schools pic.twitter.com/Ysp9B3ecR9