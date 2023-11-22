Αν η ανακωχή μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ δεν παραταθεί, ο πόλεμος θα επεκταθεί στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, σε δηλώσεις που έκανε στο λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σήμερα Τετάρτη να προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός για τουλάχιστον τέσσερις ημέρες, ώστε στο διάστημα αυτό να προωθηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και παράλληλα να αφεθούν ελεύθεροι 50 από τους ομήρους που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 150 Παλαιστινίων, κυρίως γυναικών και ανηλίκων, από ισραηλινές φυλακές.

Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα φέρνει ανακούφιση, αλλά ελάχιστη ελπίδα για διαρκή ειρήνη, σχολιάζει στο μεταξύ σε άρθρο του ο Guardian.

Πολλοί άνθρωποι –στο Ισραήλ, τα κατεχόμενα εδάφη, τη Μέση Ανατολή και πολύ πιο πέρα– θα αισθανθούν τεράστια ανακούφιση με την είδηση μιας κατάπαυσης του πυρός και της συμφωνίας για τους ομήρους. Αλλά ο προσωρινός χαρακτήρας της κατάπαυσης της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα, σε συνδυασμό με τον αριθμό των αιχμαλώτων που παραμένουν στα χέρια Χαμάς, σημαίνει ότι οι όποιες ελπίδες για οριστικό τέλος των εχθροπραξιών παραμένουν τραγικά ισχνές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

