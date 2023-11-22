Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα φέρνει ανακούφιση, αλλά ελάχιστη ελπίδα για διαρκή ειρήνη, σχολιάζει σε άρθρο του ο Guardian.

Πολλοί άνθρωποι –στο Ισραήλ, τα κατεχόμενα εδάφη, τη Μέση Ανατολή και πολύ πιο πέρα– θα αισθανθούν τεράστια ανακούφιση με την είδηση μιας κατάπαυσης του πυρός και της συμφωνίας για τους ομήρους. Αλλά ο προσωρινός χαρακτήρας της κατάπαυσης της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα, σε συνδυασμό με τον αριθμό των αιχμαλώτων που παραμένουν στα χέρια Χαμάς, σημαίνει ότι οι όποιες ελπίδες για οριστικό τέλος των εχθροπραξιών παραμένουν τραγικά ισχνές.

Οι συνέπειες της συμφωνίας είναι ήδη αισθητές σε όλη την περιοχή και πέρα από αυτήν, αλλά εκείνοι που θα επηρεαστούν άμεσα θα είναι ο λαός της Γάζας. Μέχρι στιγμής, μεταξύ 13.000 και 14.000 Παλαιστινίων πιστεύεται ότι έχουν σκοτωθεί από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την επιχείρησή του μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου που σκότωσε 1.200 ανθρώπους στο νότιο Ισραήλ, κυρίως πολίτες στα σπίτια τους ή σε ένα ρέιβ πάρτι.

Μεγάλο μέρος του βορρά στη Γάζα έχει γίνει ακατοίκητο από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν. Όλοι είναι τώρα στριμωγμένοι στον νότο, ο οποίος είναι χωρίς επαρκή τροφή, καύσιμα, καθαρό νερό, καταφύγιο και πολλά άλλα για σχεδόν επτά εβδομάδες αφότου το Ισραήλ διέκοψε τις προμήθειες.

Οποιαδήποτε διακοπή των εχθροπραξιών και υποσχέσεις για αυξημένη βοήθεια θα προσφέρει μόνο μερική ανακούφιση στους συντετριμμένους, χτυπημένους, θρηνούντες κατοίκους της περιοχής.

Ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ που έχει περάσει έξι εβδομάδες ζώντας σε ένα συγκρότημα κοντά στο Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα, με την οικογένειά του, είπε στον Guardian την Τετάρτη: «Μακάρι μόλις ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός να ανοίξει ο δρόμος για πολιτική λύση, αλλά δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο... Μας κάνει επίσης να σκεφτούμε: τι θα κάνουμε όταν τελειώσει ο πόλεμος; Πού να πάς όταν οι περισσότεροι άνθρωποι, και εγώ είμαι ένας από αυτούς, έχουν χάσει το σπίτι τους; Πού να ζήσεις, όταν δεν υπάρχουν υποδομές, σχολεία, νοσοκομεία; Θα χρειαστούν χρόνια μόνο για να αφαιρεθούν τα ερείπια».

Η συμφωνία θα προσφέρει επίσης μόνο μερική ανακούφιση στις οικογένειες των 239, κυρίως Ισραηλινών, ομήρων που πιστεύεται ότι βρίσκονται στη Γάζα. Ακόμη και για οικογένειες των οποίων οι συγγενείς δεν αποφυλακίζονται αμέσως, η συμφωνία προσφέρει ελπίδα. Αλλά για τις οικογένειες και τους φίλους του αιχμαλώτου στρατιωτικού προσωπικού, που πιθανώς αριθμούν περί τους 100, υπάρχει η βαθιά οδυνηρή γνώση ότι είναι πιο πολύτιμοι για τη Χαμάς και έτσι θα είναι τα τελευταία που θα απελευθερωθούν.

Ο Όφρι Μπίμπας Λέβι, του οποίου ο αδελφός, η κουνιάδα και οι δύο ανιψιοί - ηλικίας τεσσάρων και 10 μηνών - είναι μεταξύ των αιχμαλώτων, είπε ότι η συμφωνία θέτει τις οικογένειες σε μια «απάνθρωπη» κατάσταση. Ο 34χρονος αδερφός της δεν αναμένεται να είναι ανάμεσα στις πρώτες ομάδες που θα απελευθερωθούν. «Ποιος θα απελευθερωθεί, ποιος όχι; Θα ελευθερωθούν τα παιδιά; Θα ελευθερωθούν με τις μητέρες τους ή όχι;». είπε, λίγο πριν ανακοινωθεί η συμφωνία. «Ανεξάρτητα από τον τρόπο που συμβαίνει, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν οικογένειες που θα παραμείνουν ανήσυχες, θλιμμένες και θυμωμένες».

Αν και τα ακροδεξιά κόμματα υποστήριξαν σε μεγάλο βαθμό τη συμφωνία, αποτρέποντας μια άμεση πολιτική κρίση, πολλοί στο Ισραήλ αντιτίθενται στην κατάπαυση του πυρός. Ο ισραηλινός στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών φέρεται να έχουν υποστηρίξει τη συμφωνία με τη Χαμάς (…) αλλά είναι ξεκάθαρα δεσμευμένοι, όπως το μεγαλύτερο μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης, να συνεχίσουν την προσπάθεια να «συντρίψουν» τη Χαμάς.

Ενώ η συμφωνία συζητούνταν στο Ισραήλ, μια αεροπορική επιδρομή έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς, σκοτώνοντας 17 άτομα, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες. Ένας δημοσιογράφος του Associated Press είδε τα πτώματα δύο παιδιών να ανασύρονται από τα ερείπια, το ένα να έχει καεί σοβαρά.

Το πρωί της Τετάρτης, ήχησαν επίσης συναγερμό οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν πολλοί Ισραηλινοί για να προειδοποιήσουν για εισερχόμενες εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα.

Ένας αξιωματικός είπε στον Guardian τον περασμένο μήνα ότι αυτός και οι συνάδελφοί του γνώριζαν πάντα ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να πληρώσει «ένα οδυνηρό τίμημα» για την επιστροφή των ομήρων, αλλά παρολαυτά το «στάτους ήρωα» που θα κερδίσει η Χαμάς επιβάλλοντας την απελευθέρωση νεαρών και γυναικών κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές είναι ένα πικρό χάπι.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι σκότωσε χιλιάδες μαχητές της Χαμάς, αν και δεν παρουσίασε στοιχεία, και ότι κατέστρεψε τμήματα του συστήματος τούνελ της οργάνωσης. Ελέγχει επίσης τμήματα από τα πρώην προπύργια της Χαμάς στη βόρεια Γάζα. Αλλά είναι σαφές ότι μεγάλο μέρος της υποδομής της Χαμάς είναι άθικτη, και οποιαδήποτε παύση θα δώσει στους μαχητές την ευκαιρία να ανασυνταχθούν. Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι 68 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε χερσαίες επιχειρήσεις - και το έργο της εξάλειψης της απειλής της Χαμάς είναι ατελές.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποσχέθηκε στους υπουργούς και τους εταίρους του συνασπισμού που είναι δύσπιστοι για τη συμφωνία ότι η στρατιωτική επίθεση θα συνεχιστεί «με πλήρη ισχύ» μετά τη λήξη της εκεχειρίας σε τέσσερις ή πέντε ημέρες. Ο Γιαχία Σινουάρ, ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, έχει περιγραφεί ως «νεκρός που περπατά» από τους Ισραηλινούς υπουργούς, αλλά είναι ακόμα, προφανώς, αρκετά ζωντανός για να δώσει την τελική και αποφασιστική συγκατάθεσή του στη συμφωνία. Ο συνδυασμός της ισραηλινής ρητορικής και της μακροζωίας του Σινουάρ δεν κάνει μια διαρκή ειρήνη να φαίνεται πιθανή σύντομα.

