Οι εορτασμοί για τα 80 χρόνια από την Απόβαση στη Νορμανδία συνεχίζονται με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα να αποτίουν σήμερα φόρο τιμής στους πεσόντες στρατιώτες στην εκδήλωση μνήμης στο Μνημείο της Βρετανικής Νορμανδίας, στο Ver-sur-Mer.

Το βασιλικό ζεύγος έφτασε λίγο πριν τις 11:30 τοπική ώρα στην Νορμανδία ενώ το «παρών» στις σημερινές εκδηλώσεις επίσης ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ με τη σύζυγο του ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν με τη σύζυγό του Μπριτζίτ Μακρόν, ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με τη σύζυγό του Τζιλ και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Βασιλιάς Κάρολος: «Η ευγνωμοσύνη μας είναι αδιάκοπη» Παίρνοντας το λόγο ο βασιλιάς Κάρολος, υποστήριξε ότι οι σύμμαχοι αντιμετώπισαν την «υπέρτατη δοκιμασία» πριν από 80 χρόνια και είμαστε τυχεροί που η γενιά της D-Day δεν πτοήθηκε όταν «ήρθε η στιγμή να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δοκιμασία». «Πολλοί από αυτούς δεν γύρισαν ποτέ σπίτι», τόνισε. «Για άλλη μια φορά πρέπει να αντιμετωπίσετε μια υπέρτατη δοκιμασία. Αυτή τη φορά η πρόκληση δεν είναι να πολεμήσετε για να επιβιώσετε, αλλά να παλέψουμε για να κερδίσουμε την τελική νίκη για τον καλό σκοπό» πρόσθεσε ο βασιλιάς Κάρολος. Επισήμανε ότι πλέον οι βετεράνοι της εκστρατείας της Νορμανδίας «γίνονται ολοένα και λιγότεροι σε αριθμό» και περιγράφει το «μεγάλο προνόμιο» που είχε να παρευρεθεί στις προηγούμενες επτά εορταστικές εκδηλώσεις της D-Day. Ο Βασιλιάς κάλεσε τους ανθρώπους να επιβεβαιώσουν ότι θα προσπαθήσουν να ζήσουν με το παράδειγμα όσων συμμετείχαν στην D-Day υπογραμμίζοντας ότι προσεύχεται «να μην γίνει ποτέ ξανά» μια τέτοια θυσία όπως αυτή που έκαναν «Η ευγνωμοσύνη μας είναι αδιάκοπη και ο θαυμασμός μας αιώνιος», κατέληξε αποσπώντας δυνατό χειροκρότημα.

Μετά την ομιλία του ο βασιλιάς Κάρολος Γ' κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο της Βρετανικής Νορμανδίας στο Ver-sur-Mer. Οι παγκόσμιοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου προέδρου Μακρόν και του πρωθυπουργού Ρίσι Σουνάκ, ακολούθησαν, καταθέτοντας στεφάνια στην εκδήλωση.

Σούνακ: «Τιμούμε τους βετεράνους μας τώρα και πάντα»

Ο Ρίσι Σούνακ παίρνοντας νωρίτερα επίσης το λόγο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υποστήριξε ότι «δεσμευόμαστε να μην ξεχάσουμε ποτέ» όσα θυσίασαν οι άνθρωποι την ημέρα αυτή, προσθέτοντας ότι οι βετεράνοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για να διαδώσουν τι συνέβη.

Μιλώντας στο Μνημείο της Βρετανικής Νορμανδίας στο Ver-sur-Mer, ο Σούνακ πρόσθεσε ότι «εναπόκειται σε εμάς να μεταδώσουμε τις ιστορίες τους».

«Μόνο με το να θυμόμαστε μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι ο σκοπός για τον οποίο παλέψατε... δεν θα θεωρηθεί ποτέ δεδομένος. Γι’ αυτό τιμούμε τους βετεράνους μας τώρα και πάντα» ανέφερε.

Ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ έφτασε νωρίτερα στο Μνημείο και φωτογραφήθηκε να μιλά δίπλα στον υπουργό Άμυνας Γκραντ Σαπς ενώ πλάι πλάι κάθισαν ο Εμανουέλ Μακρόν με τον βασιλιά Κάρολο όπου και συνομίλησαν για αρκετή ώρα.

Μακρόν: «Μας δώσατε ένα παράδειγμα που δε θα ξεχάσουμε»

Στην ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αφού ευχαρίστησε αρχικά τον βασιλιά Κάρολο δήλωσε ότι «η παρουσία και των δύο σας εδώ σήμερα σημαίνει πολλά για όλους», λέει, απευθυνόμενος επίσης στη βασίλισσα Καμίλα.

Απευθυνόμενος στη συνέχεια στον αξιωματικό της Ρεν, Κρίστιαν Λαμπ, βετεράνο αξιωματικό της Γυναικείας Βασιλικής Ναυτικής Υπηρεσίας δήλωσε: «Ήσουν ένας από τους ήρωες στη σκιά».

«Μας δώσατε ένα παράδειγμα που δε θα ξεχάσουμε», προσθέτει, πριν απονείμει το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής, την υψηλότερη διάκριση της Γαλλίας,

Νωρίτερα, Γάλλοι πολίτες παρέλασαν στην Plage de Colleville-Montgomery κοντά στην παραλία Sword στη Νορμανδία.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας παρέστη στην καναδική εκδήλωση στο Juno Beach Centre, προτού συμμετάσχει με βετεράνους και περισσότερους από 25 αρχηγούς κρατών για την επίσημη διεθνή τελετή στην παραλία Ομάχα.

«Συνεχίζουμε να τιμούμε κάθε Καναδό, που έδωσε τόσα πολλά, κάθε καναδική οικογένεια που έχασε ένα αγαπημένο πρόσωπο», είπε. Ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας στα γαλλικά: «Σας ευχαριστούμε για την ελευθερία μας και σας ευχαριστώ για την υπηρεσία σας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Τζάστιν Τρυντό και ο καγκελάριος της Γερμανίας Ολαφ Σολτς συγκαταλέγονται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα περπατήσουν στην εμβληματική ακτή της Απόβασης, κοντά στο Μπαγέ, όπου αποβιβάσθηκαν οι πρώτοι αμερικανοί στρατιώτες τα ξημερώματα της 6ης Ιουνίου 1944 και όπου οι συμμαχικές δυνάμεις έχασαν μεγάλο αριθμό ανδρών μπροστά στον κατακλυσμό του γερμανικού πυρός.

Η τελετή μνήμης θα ξεκινήσει στις 15.30 τοπική ώρα (16.30 ώρα Ελλάδος). Σκάφη θα πλησιάσουν στην Παραλία Ομαχα. Θα ακολουθήσει μία ιστορική αναδρομή και ένα Douglas C-47, γνωστό ως Dakota, θα πετάξει επάνω από την περιοχή. Η Απόβαση οργανώθηκε με άκρα μυστικότητα από τους Αμερικανούς, τους Βρετανούς και τους Καναδούς. Ανοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση της Γαλλίας και την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας.

Όμως, 80 χρόνια μετά την τιτάνια αυτή επιχείρηση, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ουκρανία, θέατρο από τον Φεβρουάριο 2022 μίας πολυαίμακτης ρωσικής επίθεσης. Το τέλος αυτού του πολέμου δεν είναι ακόμη ορατό.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Εδιμβούργου θα συμμετάσχουν επίσης με βετεράνους στο National Memorial Arboretum και ο Δούκας και η Δούκισσα του Gloucester θα συναντήσουν βετεράνους σε μια επίδειξη στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο.

Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε όλη τη Βρετανία και τη Γαλλία για τον εορτασμό της 80ης επετείου της D-Day.

Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να βοηθήσουν την Ουκρανία

Την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας, στην οποία όπως είπε «εισέβαλε ένας τύραννος», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας που εκφώνησε σήμερα στη Νορμανδία της Γαλλίας με αφορμή την 80ή επέτειο από την απόβαση των συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων.

«Ο απομονωτισμός δεν ήταν η απάντηση πριν από 80 χρόνια και δεν είναι η απάντηση σήμερα», είπε ο Τζο Μπάιντεν, τονίζοντας ταυτόχρονα τη χρησιμότητα του ΝΑΤΟ. «Οι σκοτεινές δυνάμεις δεν σβήνουν ποτέ» και «η επιθυμία για κυριαρχία, έλεγχο, αλλαγή συνόρων με τη βία» συνεχίζεται σήμερα, σημείωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε μπροστά στους δικτάτορες, είναι αδιανόητο». «Το να στρέψουμε το βλέμμα μας από την Ουκρανία θα ήταν σαν να ξεχάσαμε τι συνέβη εδώ», είπε ακόμη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «η δημοκρατία δεν είναι ποτέ εγγυημένη και ότι κάθε γενιά θα πρέπει να την προστατεύει και να μάχεται για αυτήν».

