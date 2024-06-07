Viral to faux pas της Μπριζίτ Μακρόν με την βασίλισσα Καμίλα στη Νορμανδία

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες η κίνηση της Μπριζίτ Μακρόν να πιάσει από το χέρι την βασίλισσα Καμίλα στην επίσημη τελετή για την 80η επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία

Την ώρα που οι δύο κυρίες κατέθεταν στεφάνια προς τιμήν των πεσόντων στο βρετανικό μνημείο της Νορμανδίας, η Μπριζίτ Μακρόν άπλωσε το χέρι της για να πιάσει το χέρι της Καμίλα – κίνηση που απαγορεύεται από το βασιλικό πρωτόκολλο.

Η βασίλισσα Καμίλα, εμφανώς παραξενεμένη, δεν έδωσε το χέρι της, δημιουργώντας μία αμήχανη στιγμή, που έγινε viral.

Awkward moment Brigitte Macron breaks Royal protocol as she tries to hold Queen Camilla's hand at D-Day memorial in Normandy#Macron #DDay #Camilla #Royals pic.twitter.com/Qi3h66iYee — Daily Mail Online (@MailOnline) June 6, 2024

Αφού φάνηκε να σφίγγει ελαφρά το χέρι της βασίλισσας, η Μπριζίτ το άφησε τελικά και οι δυο τους στάθηκαν δίπλα-δίπλα μπροστά στο μνημείο.

Ας σημειωθεί ότι νωρίτερα – το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας είχε στήσει στην τελετή 20 λεπτά τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα από τα γαλλικά και τα βρετανικά μέσα.



Πηγή: skai.gr

