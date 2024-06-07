Λογαριασμός
Το faux pas της Μπριζίτ Μακρόν με την βασίλισσα Καμίλα στη Νορμανδία – Δείτε το βίντεο 

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας άπλωσε το χέρι της για να πιάσει το χέρι της Καμίλα – κίνηση που απαγορεύεται από το βασιλικό πρωτόκολλο

Viral to faux pas της Μπριζίτ Μακρόν με την βασίλισσα Καμίλα στη Νορμανδία

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες η κίνηση της Μπριζίτ Μακρόν να πιάσει από το χέρι την βασίλισσα Καμίλα  στην επίσημη τελετή για την 80η επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία 

Την ώρα που οι δύο κυρίες  κατέθεταν στεφάνια προς τιμήν των πεσόντων στο βρετανικό μνημείο της Νορμανδίας, η Μπριζίτ Μακρόν  άπλωσε το χέρι της για να πιάσει το χέρι της Καμίλα – κίνηση που απαγορεύεται από το βασιλικό πρωτόκολλο. 

Η βασίλισσα Καμίλα, εμφανώς παραξενεμένη, δεν έδωσε το χέρι της, δημιουργώντας μία αμήχανη στιγμή, που έγινε viral. 

 Αφού φάνηκε να σφίγγει ελαφρά το χέρι της βασίλισσας, η Μπριζίτ το άφησε τελικά και οι δυο τους στάθηκαν δίπλα-δίπλα μπροστά στο μνημείο.

μακρον

Ας σημειωθεί ότι νωρίτερα – το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας είχε στήσει στην τελετή 20 λεπτά τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα από τα γαλλικά και τα βρετανικά μέσα. 
 

Πηγή: skai.gr

