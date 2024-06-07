Λογαριασμός
Μεγάλη φωτιά στις Καρυές Χίου - Μήνυμα 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν -Σηκώθηκαν εναέρια μέσα - Βίντεο

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

UPDATE: 14:54
Μεγάλη φωτιά στα Ρεστά Χίου

Μεγάλη φωτιά μαίνεται σε δασική έκταση στα Ρεστά Χίου, κοντά στον Αγιο Ευστάθιο, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική. 

Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, ενώ σηκώθηκαν και εναέρια μέσα. 

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 55 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Με μήνυμα 112 καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Καρυές της Χίου να μετακινηθούν προς την πόλη της Χίου.

