Μεγάλη φωτιά στα Ρεστά Χίου

Μεγάλη φωτιά μαίνεται σε δασική έκταση στα Ρεστά Χίου, κοντά στον Αγιο Ευστάθιο, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, ενώ σηκώθηκαν και εναέρια μέσα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 55 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Ρεστά Χίου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2024

Με μήνυμα 112 καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Καρυές της Χίου να μετακινηθούν προς την πόλη της Χίου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Χίος



🆘 Εάν βρίσκεστε στην περιοχή #Καρυές_Χίου

απομακρυνθείτε προς Χώρα Χίου



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 7, 2024

