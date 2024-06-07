Οι έρευνες για τον αγνοούμενο παρουσιαστή του BBC Michael Mosley συνεχίζονται για τρίτη ημέρα με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το τι θα μπορούσε να του συμβεί.

Ελικόπτερα, drones, σκύλοι, σωστικά συνεργεία σε συνεργασία με εθελοντές «χτενίζουν» αυτήν την ώρα την περιοχή όπου εθεάθη για τελευταία φορά ο 67χρονος την ώρα που η θερμοκρασία αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα, Παρασκευή μια ομάδα αναμένεται να φτάσει από τη Ρόδο στο νησί προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες.

A desperate search is unfolding for celebrity doctor Michael Mosley. The 67-year-old vanished on the Greek island of Symi, last seen heading for a coastal walk on a rocky trail. https://t.co/VZ3A1cHvFd @AshleeMullany #7NEWS pic.twitter.com/Q8ZpNqjgAc — 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) June 7, 2024

Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι κλήθηκαν από την αστυνομία χθες Πέμπτη περίπου στις 11.15 π.μ. να βοηθήσουν στην έρευνα. Έξι πυροσβέστες, ένα όχημα και μια ομάδα drone στάλθηκαν από το κοντινό νησί της Ρόδου για να βοηθήσουν. Ο ατζέντης του Michael Mosley επιβεβαίωσε την εξαφάνισή του χθες, λέγοντας στη Mirror ότι είναι «εξαιρετικά ανήσυχος». Η σύζυγός του Κλερ Μπέιλι ειδοποίησε τις Αρχές αφού ο σύζυγός της εξαφανίστηκε έπειτα από μια βόλτα που πήγε κατά μήκος ενός βραχώδους μονοπατιού μεταξύ της παραλίας του Αγίου Νικολάου και του χωριού Πέδι.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε στοιχεία για το τι μπορεί να έχει συμβεί, είτε πρόκειται για ατύχημα... είτε για κάτι άλλο», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας που αρνήθηκε να κατονομαστεί.

«Μάλλον έπεσε στη θάλασσα και ξεβράστηκε ή έγινε κάτι άλλο», δήλωσε στο Reuters ο δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας. «Είναι αδύνατο να βρίσκεσαι εκεί που γίνονται οι έρευνες. Είναι μια μικρή περιοχή και έχει ερευνηθεί ενδελεχώς» είπε. «Έχουμε μηδενική εγκληματικότητα στο νησί μας. Είμαστε μια μικρή κοινότητα και είμαστε όλοι αναστατωμένοι» πρόσθεσε.

The search for British broadcaster Michael Mosley has resumed after he went missing while on holiday on the Greek island of Symi.



Joe Inwood is there for #BBCBreakfasthttps://t.co/YfMLqEriIA pic.twitter.com/cuSVkz96jY — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) June 7, 2024

Οι έρευνες γίνονται δυσκολότερες καθώς ο Michael Mosley δεν είχε πάρει μαζί του το κινητό τηλέφωνο.

Η εξαφάνισή του έγινε γνωστή στη Βρετανία και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της χώρας έκαναν την είδηση γνωστή μέσα από έκτακτες ενημερώσεις. Ο 67χρονος παρουσιαστής είναι πολύ γνωστός για προγράμματα όπως η σειρά του BBC Trust Me, I'm A Doctor και για τις εμφανίσεις του στο The One Show του BBC και στο This Morning του ITV.

Σκαρ, ο σκύλος που συμμετέχει στις έρευνες

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο σκύλος Σκαρ, που έφτασε στη Σύμη με το πλοίο, το πρωί της Παρασκευής. Η Σκαρ είναι ειδικά εκπαιδευμένη να εντοπίζει ανθρώπους σε απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με την Mirror.

Ο αστυνομικός, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του στην Mirror είπε: «Θα μιλήσω με την αστυνομία στο νησί και θα μας πουν πού να ψάξουμε. H Scar mπορεί να βρει κάποιον είτε είναι ζωντανός είτε νεκρός».

Michael Mosley missing UPDATES: Expert police dog joins search as CCTV emerges https://t.co/58eUT4Vi4W pic.twitter.com/aomtqVbhFa — The Mirror (@DailyMirror) June 7, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.