Νέα αναβολή της δίκης του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας και υποψήφιου ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Φρέντη Μπελέρη, αποφάσισε η αλβανική Δικαιοσύνη λόγω απεργίας των δικηγόρων.

Ο Φρέντη Μπελέρης ο οποίος παραμένει έγκλειστος στις αλβανικές φυλακές θα δικαστεί στις 14 Ιουνίου.

Οι δικηγόροι στην Αλβανία διαμαρτύρονται για την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε συνάδελφός τους.

Πάντως, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής έχει δηλώσει ότι δεν περιμένει πολλά από αυτή τη δίκη ενώ μιλώντας πριν από λίγες ημέρες στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ είπε ότι αν αθωωθεί και του το επιτρέψει ο νόμος, θα διεκδικήσει ξανά τη δημαρχία στη Χειμάρρα.

Πηγή: skai.gr

