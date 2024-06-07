Αύξηση 35,6% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Απρίλιο εφέτος, με την αξία των εισαγωγών να αυξάνεται 19,8% και εκείνη των εξαγωγών 11,1%.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 7.480,0 εκατ. ευρώ έναντι 6.241,7 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 19,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 970,2 εκατ. ευρώ ή 20,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 968,5 εκατ. ευρώ ή 20,6%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.467,1 εκατ. ευρώ έναντι 4.019,4 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε αύξηση κατά 463,1 εκατ. ευρώ ή 17%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 464,2 εκατ. ευρώ ή 17,1%)

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 3.012,9 εκατ. ευρώ έναντι 2.222,3 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 35,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 507,1 εκατ. ευρώ ή 25,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 504,3 εκατ. ευρώ ή 25,5%).

Αύξηση 1,4% της αξίας των εισαγωγών το α' τετράμηνο σε σχέση με το 2023 - Μείωση 6% στην αξία των εξαγωγών

Το α' τετράμηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 27.802,8 εκατ. ευρώ έναντι 27.429,2 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 1,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 930,4 εκατ. ευρώ ή 4,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 918,1 εκατ. ευρώ ή 4,6%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 16.805,7 εκατ. ευρώ έναντι 17.872,0 εκατ. ευρώ το α' τετράμηνο του 2023, παρουσιάζοντας μείωση 6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 400,5 εκατ. ευρώ ή 3,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε μείωση κατά 350,2 εκατ. ευρώ ή 2,9%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 10.997,1 εκατ. ευρώ έναντι 9.557,2 εκατ. ευρώ το α' τετράμηνο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 15,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 1.330,9 εκατ. ευρώ ή 17,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 1.268,3 εκατ. ευρώ ή 16,6%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

