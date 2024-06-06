Η νέα απειλή Πούτιν και η «απόβαση» των δυτικών στην Ουκρανία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν ήταν ξεκάθαρος το βράδυ της Τετάρτης. Η Μόσχα θα μπορούσε να προμηθεύσει με όπλα μεγάλου βεληνεκούς άλλες χώρες για να επιτεθούν κατά δυτικών στόχων.

«Εάν κάποιος νομίζει ότι είναι δυνατόν να προμηθεύσει με τέτοια όπλα εμπόλεμη ζώνη για να επιτεθεί στο έδαφός μας και να μας δημιουργήσει προβλήματα, γιατί εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να προμηθεύσουμε δικά μας όπλα, ίδιας κατηγορίας σε περιοχές του κόσμου για να υπάρξουν πλήγματα σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις αυτών των (δυτικών) χωρών;» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος από την Αγία Πετρούπολη μιλώντας σε δημοσιογράφους διεθνών Μέσων Ενημέρωσης.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, παραμονή της 80ής επετείου από την Απόβαση στη Νορμανδία, επέλεξε να μην κατονομάσει τις χώρες εκείνες στις οποίες η Ρωσία θα μπορούσε να δώσει όπλα. Στάθηκε μόλις στη Γερμανία η οποία πρόσφατα τάχθηκε υπέρ χρήσης από την Ουκρανία γερμανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς κατά της ρωσικής επικράτειας. Κάνοντας μάλιστα λόγο για «επικίνδυνο βήμα» υπογράμμισε πως «όταν λένε πως θα υπάρξουν περισσότεροι πύραυλοι που θα πλήξουν στόχους στο ρωσικό έδαφος, τότε οι σχέσεις Ρωσίας - Γερμανίας καταστρέφονται».

Λίγες ώρες πριν, Αμερικανός γερουσιαστής από τη Νότια Ντακότα και δυτικός αξιωματούχος, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί, επιβεβαίωσαν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press πως η Ουκρανία χρησιμοποίησε αμερικανικά όπλα σε χτύπημα κατά του ρωσικού εδάφους υπό την πρόσφατα εγκεκριμένη καθοδήγηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν, η οποία επιτρέπει τη χρήση αμερικανικών όπλων για τον περιορισμένο σκοπό της υπεράσπισης του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας στη συνέχεια προειδοποίησε τη Δύση πως κάνει λάθος να νομίζει ότι η Μόσχα δεν θα χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα που διαθέτει. «Για κάποιο λόγο, η Δύση πιστεύει ότι η Ρωσία δεν θα τα χρησιμοποιήσει ποτέ», τόνισε. «Διαθέτουμε πυρηνικό δόγμα. Δείτε τι λέει: εάν οι ενέργειες κάποιου απειλήσουν την κυριαρχία και τη εδαφική μας ακεραιότητα, θεωρούμε ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας».

Τέλος, απέρριψε την ιδέα περί επίθεσης της Ρωσίας κατά του ΝΑΤΟ κάνοντας λόγο για «ανοησίες».

Την ίδια στιγμή, στη Γαλλία βρίσκεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν πραγματοποιώντας την πρώτη του κρατική επίσκεψη στη χώρα με αφορμή την 80η επέτειο από την Απόβαση στη Νορμανδία - τη μεγαλύτερη μακράν αμφίβια επιχείρηση στην παγκόσμια πολεμική Ιστορία - που αποδείχθηκε η αρχή του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Με φόντο τις παραλίες της Νορμανδίας και έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν αλλά και τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Δύση θα επιλέξει να επαναδιατυπώσει τη στήριξή της προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα μάλιστα με διπλωματικές πηγές, ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να ανακοινώσει, εντός των επόμενων ημερών, την πρόθεση της Γαλλίας να στείλει στην Ουκρανία στρατιωτικούς εκπαιδευτές.

Εν αναμονή των ανακοινώσεων ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, παίρνοντας τη σκυτάλη των προειδοποιήσεων από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, ξεκαθάρισε ότι οι Γάλλοι στρατιωτικοί εκπαιδευτές θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, ενώ υποστήριξε πως βρίσκονται ήδη σε ουκρανικό έδαφος και πως η παρουσία τους επιβεβαιώνεται από αρκετά στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει η Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.