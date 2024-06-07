Με την ανακοίνωση της συνέχισης της συνεργασίας του πολλές κάμερες τηλεοπτικών εκπομπών τον περίμεναν στα πρώτα γυρίσματα για τη νέα σεζόν και αντί για εκείνον πέτυχαν αρχικά ένα μη αναμενόμενο τηλεοπτικό πρόσωπο. Τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Και όπως είδαμε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, Fay’s Time οι διάλογοι που ακολούθησαν ήταν απολαυστικοί. Ας ξεκινήσουμε όμως με τις δηλώσεις του Τόνι Σφήνου, ακα Θάνου Κιούση

«Το 5x5 συνεχίζεται, πάμε για δεύτερη σεζόν, το ήθελα πολύ» είπε ο Θάνος Κιούσης και διέκοψε γιατί του τηλεφώνησε η μητέρα του

«Εγώ είμαι στη διάθεση του καναλιού, ξέρουν τι μου αρέσει να κάνω, Μου αρέσει πολύ το Show, ότι είναι λαμπερό. Αν έρθει κάτι ωραίο θα το τολμήσω» συνέχισε.

Ενώ όταν ρωτήθηκε για την παρουσία του Γρηγόρη Αρναούτογλου στα πλατό του παιχνιδιού δεν έδωσε σαφή απάντηση καθώς ήθελε να κρατήσει την έκπληξη κρυφή αφού ότι κι αν γύρισαν προορίζεται για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μήνες μετά δηλαδή.

Λίγη ώρα νωρίτερα ο Γρηγόρης μπαίνοντας στα στούντιο Καραμάνος – όπου στεγάζεται το 5x5- προσπάθησε να αποφύγει τις κάμερες που περίμεναν εκεί υπομονετικά όχι για εκείνον, αλλά για τον Θάνο Κιούση και πάνω στη βιασύνη του υπέπεσε και σε μια γκάφα. Μπέρδεψε τον παρουσιαστή με κάποιον άλλον.

Δείτε με ποιον.

