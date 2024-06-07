Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο να επιτίθεται σε νόμιμους στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία προκειμένου να υπερασπισθεί τον εαυτό της, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στη διάρκεια μιας επίσκεψης στη Σουηδία, ένα νέο μέλος του ΝΑΤΟ.

«Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου με τον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον σε μια στρατιωτική βάση κοντά στη Στοκχόλμη.

«Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα να πλήττεις νόμιμους, στρατιωτικούς στόχους στο έδαφος της επιτιθέμενης πλευράς, του επιτιθέμενου, σε αυτήν την περίπτωση η Ρωσία».

Το Κρεμλίνο δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως οι δυτικές χώρες που παρέχουν όπλα στην Ουκρανία για να πλήττει το ρωσικό έδαφος θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη Ρωσία, αφού ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως σκέπτεται να εξοπλίσει τους εχθρούς της Δύσης σε αντίποινα.

«Αυτός είναι ένας επιθετικός πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία εναντίον μιας ειρηνικής, δημοκρατικής γειτονικής χώρας, της Ουκρανίας, που σε καμία περίπτωση δεν ήταν απειλή για τη Ρωσία», είπε ο Στόλτενμπεργκ.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να πλήττει στόχους στο ρωσικό έδαφος», είπε ακόμη ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.