Δεν θέλαμε να ασχοληθούμε άλλο με το δήθεν πόθεν έσχες του κ. Κασσελάκη, γιατί τα ζητήματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας είναι πιο σημαντικά και η αντιμετώπισή τους που περνάει από τις Βρυξέλλες είναι το μείζον διακύβευμα της Κυριακής.

Όμως το μπαράζ ψεμάτων του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Έτσι, ενώ στην προχθεσινή του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 είχε δηλώσει ότι η αγορά του σπιτιού του στο Κολωνάκι έγινε από τον ίδιο με χρήματα από τα δεδουλευμένα του, όπως χαρακτηριστικά απάντησε στον κ. Χατζηνικολάου, σήμερα αποκαλύπτεται ότι αγοραστής του σπιτιού είναι ο σύζυγός του, Τάιλερ ΜακΜπέθ.

Η αγορά μάλιστα έγινε από τον κ. ΜακΜπέθ με διατραπεζικό έμβασμα το οποίο εστάλη από το εξωτερικό, βάσει των διαδικασιών που ακολουθούνται για την απόκτηση Golden Visa.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο κ. Κασσελάκης λέει ψέματα πιο γρήγορα από ό,τι αναπνέει και έχει σπάσει κάθε ρεκόρ αδιαφάνειας και υποκρισίας. Περαν των απαντήσεων που οφείλει να δώσει, αφού τα ερωτήματα αυξάνονται γεωμετρικά μέρα με τη μέρα, έχει ενδιαφέρον να μας αναλύσει και τις προτάσεις του για τη στεγαστική πολιτική υπό το πρίσμα των νέων αποκαλύψεων…

