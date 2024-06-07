Ένα άλμα ήταν αρκετό για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής και κάτοχος του τίτλου του ευρωπαϊκού κατάφερε να πιάσει το όριο και να περάσει στον τελικό του αγωνίσματός του. Και όλα αυτά με μόλις ένα άλμα. Το πρώτο του…

Ο Μίλτος Τεντόγλου στην πρώτη του προσπάθεια και μάλιστα με αντίθετο άνεμο -1,3 πήδηξε στα 8,14 παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 21:06.

Ο Ελβετός χάλκινος στο Παγκόσμιο του 2022, Σιμόν Εχάμερ, έκανε μεγάλο άλμα στα 8.41μ.

