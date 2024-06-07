Ο Δήμος Αθηναίων, σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει για την προστασία της υγείας των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον καύσωνα, από τη Δευτέρα 10/6, 9:00 - 21:00 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, οι επτά Λέσχες Φιλίας (ΛΕΦΙ) του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργήσουν ως κλιματιζόμενοι χώροι.

Συγκεκριμένα:

Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 & Δύμης Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21092000269 Λέσχη Φιλίας «Η Ανάληψη του Κυρίου» Νέου Κόσμου, Χελντράιχ 15Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109240403 Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103423716 Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Αίμονος 9 & Άστρους Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105140877 Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102012334 Λέσχη Φιλίας Κυψέλης, Σκύρου & Καυκάσου Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108815877 Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων, Πανόρμου & Βαθέος Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106459890

Πηγή: skai.gr

