Δήμος Αθηναίων: Ανοίγουν επτά κλιματιζόμενες αίθουσες για τον καύσωνα - Σε ποιους χώρους μπορείς να δροσιστείς

Οι επτά Λέσχες Φιλίας (ΛΕΦΙ) του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργήσουν ως κλιματιζόμενοι χώροι

Χάρης Δούκας

Ο Δήμος Αθηναίων, σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει για την προστασία της υγείας των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον καύσωνα, από τη Δευτέρα 10/6,  9:00 - 21:00 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, οι επτά Λέσχες Φιλίας (ΛΕΦΙ) του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργήσουν ως κλιματιζόμενοι χώροι.

Συγκεκριμένα:

  1.  Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 & Δύμης Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21092000269
  2. Λέσχη Φιλίας «Η Ανάληψη του Κυρίου» Νέου Κόσμου, Χελντράιχ 15Τηλέφωνο επικοινωνίας:  2109240403
  3.  Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103423716
  4.  Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Αίμονος 9 & Άστρους Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105140877
  5. Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102012334
  6. Λέσχη Φιλίας Κυψέλης, Σκύρου & Καυκάσου Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108815877
  7. Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων, Πανόρμου & Βαθέος Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106459890
