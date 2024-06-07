«Η ελληνική οικονομία ισχυροποιείται και συνεχίζει να αναπτύσσεται μέρα με τη μέρα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με τα σημερινά δημοσιευθέντα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

«Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο πρώτο τρίμηνο του 2024 το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε 2,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 και κατά 2,9% σε ετήσιους ρυθμούς. Παράλληλα, το ονομαστικό ΑΕΠ της χώρας μας έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το δεύτερο τρίμηνο του 2010», συμπληρώνει ο κ. Μαρινάκης.

«Η ακρίβεια που ταλαιπωρεί κάθε πολίτη δεν αντιμετωπίζεται ούτε με «λεφτόδεντρα», ούτε με «μαγικές συνταγές». Απαιτεί σχέδιο και μεταρρυθμίσεις που μεγαλώνουν το ΑΕΠ της χώρας, δημιουργούν θέσεις εργασίας και αυξάνουν σταδιακά το διαθέσιμο εισόδημα», επισημαίνει στη συνέχεια, για να καταλήξει:

«Τα σημερινά νέα μας γεμίζουν με αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να πιάσουμε δύο μεγάλους μας στόχους: να μειώσουμε ακόμα περισσότερο την ανεργία, αγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας ο κατώτατος μισθός να είναι 950 ευρώ και ο μέσος 1500 ευρώ, όπως έχουμε δεσμευθεί».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

