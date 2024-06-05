Η περιορισμένης κλίμακας σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ των τελευταίων οκτώ μηνών κλιμακώνεται τις τελευταίες ημέρες εγείροντας φόβους για πλήρη πολεμική εμπλοκή των δύο πλευρών και διεύρυνση του βόρειου μετώπου στα σύνορα με τον Λίβανο.

Ενδεικτική της κατάστασης αποτελεί και η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ, με την οποία προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί ολοκληρωτικό πόλεμο και ότι επιδιώκει μια διπλωματική λύση, προσθέτοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό του Ισραήλ αυξάνονται οι πολιτικές πιέσεις για σκληρότερη δράση κατά της ένοπλης ομάδας.

Γιατί πολεμούν

Η ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Χεζμπολάχ και Ισραήλ άρχισε στις 8 Οκτωβρίου, μια ημέρα μετά την επίθεση της παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας Χαμάς σε κοινότητες στο νότιο Ισραήλ, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Η Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς, υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις της στοχεύουν στο να στηρίξουν τους Παλαιστίνιους που πλήττονται από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει προκαλέσει περιφερειακή διάχυση των συγκρούσεων καθώς έχει προσελκύσει μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν σε όλη την περιοχή. Η Χεζμπολάχ θεωρείται ευρέως το πιο ισχυρό μέλος του δικτύου που υποστηρίζεται από το Ιράν, γνωστό ως Άξονας της Αντίστασης .

Ενώ συνδέεται με τη Γάζα, η σύγκρουση έχει τη δική της δυναμική καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ έχουν εμπλακεί σε πολλούς πολέμους με τελευταίο εκείνον του 2006.

Το Ισραήλ θεωρεί εδώ και καιρό τη Χεζμπολάχ ως τη μεγαλύτερη απειλή στα σύνορά λόγω του αυξανόμενου οπλοστασίου του και των θυλάκων που έχει στη Συρία.

Η ιδεολογία της Χεζμπολάχ ορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σύγκρουση με το Ισραήλ. Ιδρύθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν το 1982 για να πολεμήσει τις ισραηλινές δυνάμεις που είχαν εισβάλει στον Λίβανο, διεξάγοντας χρόνια ανταρτοπόλεμο, οδηγώντας το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο το 2000.

Η Χεζμπολάχ θεωρεί το Ισραήλ ένα παράνομο κράτος που ιδρύθηκε στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και υποστηρίζει την καταστροφή του.

Πώς θα διεξαχθεί ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό ερευνητή Tal Beeri, επικεφαλής του ερευνητικού τμήματος στο Ινστιτούτο Άλμα, ένας πόλεμος πλήρους κλίμακας αυτή τη φορά θα ξεπερνά σε κλίμακα εκείνον του 2006.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος η κύρια δύναμη πυρός της Χεζμπολάχ είναι οι πύραυλοι με τους οποίους μπορεί να στοχεύσει ολόκληρη την επικράτεια του Ισραήλ με ακριβή ικανότητα βολής. Η περιοχή που θα βρεθεί κυρίως κάτω από τον μεγαλύτερο όγκο πυρών είναι ολόκληρη η βόρεια περιοχή μέχρι τη Χάιφα». «Τις πρώτες ή δύο εβδομάδες του πολέμου, θα είναι σχεδόν αδύνατο να ζήσουμε μια κανονική ζωή», σημειώνει ο Ισραηλινός ερευνητής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ερευνητικού ινστιτούτου, η Χεζμπολάχ διαθέτει 150.000 όλμους, 65.000 ρουκέτες με βεληνεκές έως και 80 χιλμ., 5.000 ρουκέτες και βλήματα με βεληνεκές 80-200 χλμ, 5.000 πυραύλους με βεληνεκές 200 χλμ, 50 και άνω, οχήματα (UAV) - και εκατοντάδες προηγμένους πυραύλους, όπως αντιαεροπορικούς πυραύλους ή πυραύλους κρουζ. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι αν ξεσπάσει πόλεμος, η Χεζμπολάχ θα εξαπολύει πολλές χιλιάδες drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ κάθε μέρα.

Το σενάριο πολέμου του ερευνητικού ινστιτούτου προβλέπει ότι η Χεζμπολάχ θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει μια εισβολή στη Γαλιλαία, αν και όχι στην κλίμακα χιλιάδων τρομοκρατών όπως σχεδίαζε πριν από τις 7 Οκτωβρίου. Ωστόσο, θα προσπαθήσει να διεισδύσει χρησιμοποιώντας δεκάδες αν όχι εκατοντάδες μαχητές.



Το τίμημα της σύγκρουσης

Η σύγκρουση έχει ήδη επιβαρύνει και τις δύο πλευρές καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και στις δύο πλευρές των συνόρων. Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν περιοχές όπου επιχειρεί η Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, αλλά και την κοιλάδα Μπεκάα κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Το Ισραήλ έχει επίσης κατά καιρούς χτυπήσει θύλακες της Χεζμπολάχ και σε άλλες τοποθεσίες, κυρίως στη Βηρυτό όπου στις 2 Ιανουαρίου σκοτώθηκε ένας ανώτερος διοικητή της Χαμάς.

Από τα ισραηλινά χτυπήματα έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 300 μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, πολλοί εκ των οποίων το 2006. Παράλληλα, περίπου 80 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με απολογισμό του Reuters.

Σε ό,τι αφορά το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές που έχει πληρώσει το Ισραήλ, οι επιθέσεις από τον Λίβανο έχουν σκοτώσει 18 Ισραηλινούς στρατιώτες και 10 πολίτες.

Στο Ισραήλ, ο εκτοπισμός τόσων πολλών Ισραηλινών κατοίκων έχει εγείρει μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Η ισραηλινή κυβέρνηση επιδιώκει την επιστροφή των κατοίκων στα βόρεια σύνορα την 1η Σεπτεμβρίου, που αρχίζει η νέα σχολική χρονιά.

Μπορεί να κλιμακωθεί η κατάσταση;

Παρά τη βιαιότητα των προηγούμενων εχθροπραξιών, η κατάσταση θεωρείτο μέχρι σήμερα σχετικά «περιορισμένη αντιπαράθεση», που θα μπορούσε ωστόσο τώρα να εξελιχθεί σε επικίνδυνη κλιμάκωση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για ισχυρή δράση στο βορρά. Προειδοποίησε τον Δεκέμβριο ότι η Βηρυτός θα μετατραπεί «σε Γάζα» εάν η Χεζμπολάχ ξεκινήσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Χεζμπολάχ, Σεΐχης Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε την Τρίτη ότι η ομάδα δεν επιδιώκει να διευρύνει τη σύγκρουση, αλλά είπε επίσης ότι η Χεζμπολάχ είναι έτοιμη να πολεμήσει οποιονδήποτε πόλεμο της επιβληθεί.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, είπε ότι η Χεζμπολάχ είχε χρησιμοποιήσει ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων της. Οποιαδήποτε κίνηση του Ισραήλ να επεκτείνει τη σύγκρουση θα αντιμετωπιζόταν με τρόπο που θα προκαλέσει «καταστροφή και εκτοπισμό» στο Ισραήλ.

Οι προηγούμενοι πόλεμοι έχουν προκαλέσει βαρύ πλήγμα στον Λίβανι καθώς το 2006, τα ισραηλινά χτυπήματα ισοπέδωσαν μεγάλες περιοχές των νοτίων προαστίων της Βηρυτού που ελέγχονται από τη Χεζμπολάχ, κατέστρεψαν ολοσχερώς το αεροδρόμιο της Βηρυτού και έπληξαν δρόμους, γέφυρες και άλλες υποδομές. Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι στον Λίβανο εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Στο Ισραήλ, 300.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τους πυραύλους της Χεζμπολάχ και περίπου 2.000 σπίτια καταστράφηκαν.

Η Χεζμπολάχ κατέχει πολύ μεγαλύτερο οπλοστάσιο από το 2006, συμπεριλαμβανομένων ρουκετών που όπως υποστηρίζει μπορούν να πλήξουν όλα τα μέρη του Ισραήλ.

Έχει επιδείξει προόδους στον οπλισμό της από τον Οκτώβριο, καταρρίπτοντας ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκτοξεύοντας τα δικά της drones εναντίον του Ισραήλ και εκτοξεύοντας πιο εξελιγμένους κατευθυνόμενους πυραύλους.

Τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν εισβάλει στον Λίβανο αρκετές φορές, φτάνοντας μέχρι τη Βηρυτό το 1982, εισβολή η οποία είχε ως στόχο να συντρίψει τους Παλαιστίνιους αντάρτες με έδρα τον Λίβανο.

Μπορεί να αποφευχθεί η κλιμάκωση;

Η Ουάσιγκτον και το Παρίσι επιδιώκουν αποκλιμάκωση.

"Ακούσαμε τους Ισραηλινούς ηγέτες να λένε ότι η λύση που προτιμούν είναι μια διπλωματική λύση. Και προφανώς αυτή είναι η λύση που προτιμάμε και εμείς και που προσπαθούμε να επιδιώξουμε", δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάθιου Μίλερ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τη Χεζμπολάχ τρομοκρατική ομάδα.

Η Χεζμπολάχ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για συμφωνία που θα ωφελήσει τον Λίβανο, αλλά διαμηνύει ότι δεν μπορούν να γίνουν συζητήσεις έως ότου το Ισραήλ σταματήσει την επίθεση στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει επίσης δηλώσει ότι είναι ανοιχτό σε μια διπλωματική διευθέτηση που θα αποκαταστήσει την ασφάλεια στο βορρά, ενώ προετοιμάζεται για μια στρατιωτική επίθεση για την επίτευξη του ίδιου στόχου.

«Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να μας βλάψει και θα μείνουμε άπραγοι, κάνει μεγάλο λάθος», είπε ο Νετανιάχου την Τετάρτη. «Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στο βορρά».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών, Άμος Χόχστεϊν, μεσολάβησε για την επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ το 2022 σχετικά με τα αμφισβητούμενα θαλάσσια σύνορά τους.

Ο Χόχσταϊν είπε στις 30 Μαΐου ότι δεν περίμενε ειρήνη μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, αλλά ότι μια σειρά από συμφωνίες θα μπορούσαν να αποκλιμακώσουν τη σύγκρουση και να δημιουργήσουν ένα αναγνωρισμένο σύνορο μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Μια γαλλική πρόταση που υποβλήθηκε στη Βηρυτό τον Φεβρουάριο προέβλεπε την αποχώρηση των μαχητών της Χεζμπολάχ 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα και διαπραγματεύσεις με στόχο την επίλυση διαφορών για τα χερσαία σύνορα.



Πηγή: skai.gr

