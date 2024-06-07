Dolly Parton: Η ζωή της θρυλικής τραγουδίστριας γίνεται μιούζικαλ

Ένα νέο μιούζικαλ με τίτλο «Hello, I'm Dolly», εμπνευσμένο από την θρυλική σταρ της κάντρι Ντόλι Πάρτον θα ανέβει στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ το 2026.

«Γεια σας, είμαι η Ντόλι και έζησα όλη μου τη ζωή για να δω αυτό το σόου στη σκηνή. Έχω γράψει πολλά πρωτότυπα τραγούδια για την παράσταση και έχω συμπεριλάβει και όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια. Θα γελάσετε, θα κλάψετε, θα χειροκροτήσετε, θα χοροπηδήσετε, θα είναι πραγματικά μια Γκραντ Όπερα», είπε από την σκηνή του CMA Fest στο Νάσβιλ η Πάρτον.

Ο τίτλος του μιούζικαλ είναι ένας φόρες τιμής στο πρώτο στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1967. Μαζί της στην παραγωγή εκτός από τον Άνταμ Σπίρς της ATG Production θα είναι ο Ντάννι Νόζελ μέσω της CTK Enterprises με έδρα το Νάσβιλ.

«Η πρώτη φορά που είχα τη χαρά να συνεργαστώ με την Ντόλι Πάρτον ήταν το 2019 όταν μας εμπιστεύτηκε να δημιουργήσουμε μια νέα διασκευή του μιούζικαλ «9 to 5» για το West End του Λονδίνου», είπε ο Άνταμ Σπίρς.

«Πάντα άκουγα ότι ήθελε να κάνει ένα μιούζικαλ βασισμένο στη ζωή της, οπότε όταν με ρώτησε αν θα με ενδιέφερε η παραγωγή του, ενθουσιάστηκα. Όπως γνωρίζει ο κόσμος, η Ντόλι είναι ένα μαγικό μείγμα ταλέντου, σκληρής δουλειάς, ευφυΐας, γοητείας, ευστροφίας και μιας γιγαντιαίας καρδιάς. Είμαι ενθουσιασμένος που θα μεταφέρουμε την εμπνευσμένη ιστορία της στο Μπρόντγουεϊ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Deadline, η διανομή των ρόλων και τα πρόσθετα μέλη της δημιουργικής ομάδας θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

