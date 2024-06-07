Πρώτο φέρνουν οι δημοσκοπήσεις το ακροδεξιό Vlaams Belang στη Φλάνδρα στις εκλογές για το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ipsos, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα Het Laatste Nieuws. Πάνω από το ένα τέταρτο (25,8%) των Φλαμανδών θα ψήφιζαν υπέρ του ακροδεξιού κόμματος. Αυτό μπορεί επίσης να αυξηθεί ή να μειωθεί με βάση το περιθώριο σφάλματος. Το κατώτερο όριο για το Vlaams Belang είναι 23,9% και το ανώτατο όριο είναι 27,7%. Αυτό σημαίνει ότι -με βάση αυτή τη δημοσκόπηση- κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να τους εκθρονίσει προς το παρόν.

Ακολουθεί το εθνικιστικό N-VA. Οι Φλαμανδοί εθνικιστές μπορούν να πείσουν το 21% των ψηφοφόρων σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Οι σοσιαλιστές φαίνεται ότι θα πάρουν την τρίτη θέση με ποσοστό που κυμαίνεται από 14% έως 17,2%, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες φαίνεται ότι μπορεί να λάβουν από 10,9% μέχρι 13,7%.

Οι Βέλγοι την Κυριακή ψηφίζουν τόσο για τις ευρωεκλογές, όσο και για ομοσπονδιακή κυβέρνηση και περιφερειακές κυβερνήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

